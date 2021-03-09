https://ria.ru/20210309/kosmos-1600422732.html
Футуролог предсказал, когда состоится полет к планете у другой звезды
Футуролог предсказал, когда состоится полет к планете у другой звезды
Человечество до конца столетия может отправить автоматический аппарат к планете у другой звезды, а база на Луне будет создана в течение ближайших 20 лет, заявил РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T10:59
2021-03-09T10:59
2021-03-09T11:05
наука
луна
космос - риа наука
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597360349_250:129:1817:1010_1920x0_80_0_0_fee6636e8bdcaa0dcd571f5e26988119.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Человечество до конца столетия может отправить автоматический аппарат к планете у другой звезды, а база на Луне будет создана в течение ближайших 20 лет, заявил в интервью РИА Новости член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов."Освоение Солнечной системы при нынешнем темпе развития технологий - это вопрос ближайших десятилетий. Создание базы на Луне и экономическое освоение околоземных астероидов прогнозируются на ближайшие 20 лет. Выход к большому астероидному поясу – горизонт 30-50 лет", - сказал Кузнецов."Как только мы создадим все необходимые условия, нам захочется сделать следующий шаг – выйти за пределы Солнечной системы. Думаю, что с вероятностью в 60% до 2100 года возможна первая миссия автоматического аппарата к экзопланете, то есть планете у другой звезды", - добавил он.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20210309/sverkhintellekt-1600421390.html
луна
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597360349_90:0:1867:1333_1920x0_80_0_0_8608669f78d79acda9a69812cd3c770a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луна, космос - риа наука, москва