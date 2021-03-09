https://ria.ru/20210309/kosmos-1600422732.html

Футуролог предсказал, когда состоится полет к планете у другой звезды

Футуролог предсказал, когда состоится полет к планете у другой звезды

Человечество до конца столетия может отправить автоматический аппарат к планете у другой звезды, а база на Луне будет создана в течение ближайших 20 лет, заявил РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T10:59

2021-03-09T10:59

2021-03-09T11:05

наука

луна

космос - риа наука

москва

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Человечество до конца столетия может отправить автоматический аппарат к планете у другой звезды, а база на Луне будет создана в течение ближайших 20 лет, заявил в интервью РИА Новости член президиума Совета по внешней оборонной политике, глава представительства Singularity University в Москве, футуролог Евгений Кузнецов."Освоение Солнечной системы при нынешнем темпе развития технологий - это вопрос ближайших десятилетий. Создание базы на Луне и экономическое освоение околоземных астероидов прогнозируются на ближайшие 20 лет. Выход к большому астероидному поясу – горизонт 30-50 лет", - сказал Кузнецов."Как только мы создадим все необходимые условия, нам захочется сделать следующий шаг – выйти за пределы Солнечной системы. Думаю, что с вероятностью в 60% до 2100 года возможна первая миссия автоматического аппарата к экзопланете, то есть планете у другой звезды", - добавил он.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20210309/sverkhintellekt-1600421390.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, космос - риа наука, москва