https://ria.ru/20210309/kosmos-1600422502.html

Экипаж МКС нанесет слой герметика на вторую трещину в российском модуле

Экипаж МКС нанесет слой герметика на вторую трещину в российском модуле

Экипаж Международной космической станции (МКС) во вторник нанесет слой герметика на вторую трещину в российском модуле "Звезда", вызвавшую утечку воздуха,... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T10:57

2021-03-09T10:57

2021-03-09T10:57

наука

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) во вторник нанесет слой герметика на вторую трещину в российском модуле "Звезда", вызвавшую утечку воздуха, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие "Роскосмоса")."Сегодня Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков под руководством специалистов из подмосковного Центра управления полетами зачистят поверхность в области негерметичности и нанесут первый слой герметика", - сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось, что в течение трех дней космонавтам предстоит заделать вторую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда": очистить спиртовыми салфетками место между трубопроводом системы обеспечения теплового режима и корпусом отсека, а также нанести на это место три слоя герметика.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года окончательно заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в Роскосмосе, эта трещина не угрожает станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, ее планируется заделать до 12 марта.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС помимо россиян Рыжикова и Кудь-Сверчкова работают американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210309/mks-1600401879.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/mks-1599776300.html

земля

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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос