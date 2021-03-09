https://ria.ru/20210309/korruptsiya-1600403264.html

Почти половина коррупционеров в России в 2020 году отделались штрафами

Почти половина коррупционеров в России в 2020 году отделались штрафами

Почти половина коррупционеров в России отделалась в 2020 году штрафами, а более трети получили условные сроки, сообщил РИА Новости начальник управления по... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T08:38

2021-03-09T08:38

2021-03-09T19:19

россия

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Почти половина коррупционеров в России отделалась в 2020 году штрафами, а более трети получили условные сроки, сообщил РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.По его словам, в 2020 году российские суды вынесли более 8 тысяч обвинительных приговоров в отношении 9 тысяч человек, которым инкриминировались коррупционные преступления."В прошедшем году к реальному лишению свободы приговорено порядка 18% осужденных, к условному лишению свободы - 35%, к штрафу - 40%. В качестве дополнительного наказания, как правило, применяются лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью и штраф. В отношении 1 318 осужденных в прошлом году применена конфискация имущества", - сказал Балдин в интервью РИА Новости.

https://ria.ru/20210309/vzyatki-1600397713.html

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россия, генеральная прокуратура рф, общество