https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600513333.html

Глава Евросовета заявил о лидерстве ЕС в глобальной борьбе с COVID-19

Глава Евросовета заявил о лидерстве ЕС в глобальной борьбе с COVID-19

Глава Европейского совета Шарль Мишель заверил, что ЕС является лидером по проявлению солидарности с менее благополучными странами в борьбе с пандемией... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T18:34

2021-03-09T18:34

2021-03-09T18:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

шарль мишель

латинская америка

еврокомиссия

европейский совет

евросоюз

johnson & johnson

молдавия

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БРЮССЕЛЬ, 9 мар - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель заверил, что ЕС является лидером по проявлению солидарности с менее благополучными странами в борьбе с пандемией коронавируса, и призвал не дать Китаю и России ввести себя в заблуждение."Я поражаюсь, когда слышу, что Европу обвиняют в недостаточной солидарности… С самого начала Европа активно выступала за международные усилия и поддерживала принцип, согласно которому вакцины должны быть доступны во всем мире", - говорится в письменном обращении Мишеля.Он напомнил, что ЕС запустил международную инициативу COVAX, направленную на обеспечение вакцинами наименее благополучных стран. ЕС и государства-члены выделили на эти цели 2,27 миллиарда евро, обеспечив четверть финансирования программы."Кроме того, ЕС заказал более двух миллиардов доз, то есть в два с лишним раза больше, чем необходимо для вакцинации европейского населения. Избыток будет передан нашим партнерам и наименее благополучным странам мира, что позволит вакцинировать сотни миллионов человек", - добавил Мишель.Глава Евросовета пообещал помощь наиболее важным для ЕС партнерам, в частности, участникам программы Восточного партнерства: Грузии, Молдавии и Украине, а также Латинской Америке и Африке.При этом Мишель призвал "не дать ввести себя в заблуждение России и Китаю", которые, по его словам, организуют "ограниченные, но широко освещаемые в СМИ поставки вакцин против коронавируса в другие страны", а также якобы "отстают" от ЕС в вопросах вакцинации собственного населения. "Имеющиеся цифры свидетельствуют, что эти страны вакцинировали в два раза меньше (жителей) из расчета на 100 человек населения, чем Европейский союз. А Европа не использует вакцины в целях пропаганды. Она продвигает ценности", - заключил европейский политик.В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы три вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз).Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, J&J подала заявку 16 февраля, ее одобрение ожидается 11 марта. CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review.Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.

https://ria.ru/20210308/vaktsina-1600360087.html

https://ria.ru/20210302/pasport-1599590949.html

латинская америка

молдавия

грузия

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коронавирус covid-19, шарль мишель, латинская америка, еврокомиссия, европейский совет, евросоюз, johnson & johnson, молдавия, грузия, в мире