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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600488658.html
Эпидемия COVID-19 - наказание от Бога и, если так, за что?
Эпидемия COVID-19 - наказание от Бога и, если так, за что?
Эпидемия коронавируса – это наказание от Бога? И, если так, то за что? Артем, 31 год, Москва. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T16:31
2021-03-09T16:31
религия и мировоззрение
коронавирус и вера
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
религия
московский патриархат
епископ орехово-зуевский пантелеимон
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Эпидемия коронавируса – это наказание от Бога? И, если так, то за что? Артем, 31 год, Москва.Отвечает председатель Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.Это испытание, попущенное Богом. Причиной всех земных скорбей и болезней являются грехи. Грех первых людей настолько исказил человеческую природу и повлиял на окружающий нас мир, что появились болезни. Они следствие греха, они не созданы Богом, как и смерть, которая вошла в мир из-за греха. Но страдание – следствие греха – Бог может превратить в исцеление от греха. Когда нас постигают скорби, страдания, болезни, правильнее спрашивать – "для чего", а не "за что". Многие во время пандемии стали героями. Врачи, медицинские работники, священники, волонтеры, социальные работники. Многие стали добрее, стали помогать нуждающимся. Эпидемия унесла сотни тысяч жизней. Как объяснить эти преждевременные смерти? Еще до начала новой эры мудрецы предупреждали: "помни о смерти". Мы забываем об этой важной составляющей нашей жизни. Смертью закончится жизнь. И, вполне вероятно, смертью внезапной. Но люди часто полагают, зачем думать о смерти и этим отравлять себе удовольствие от земных наслаждений? Потому что есть жизнь после смерти. Есть суд после смерти. Нельзя забывать, что от того, как мы живем, как ведем себя во время испытаний, зависит качество жизни вечной. Испытание часто попускается для того, чтобы человек осознал свою немощь, призвал Бога на помощь и совершил усилие над собой, постарался стать сильнее, умнее, лучше, добрее. Христос победил смерть и уничтожил безысходность страдания. Воскреснув из мертвых, он обещал каждый день быть с теми, кто верит в него. Он с нами и во время пандемии, и во время войн, и в болезни, и в смерти. Если ты чувствовал когда-нибудь его близость, то тебе ничего не страшно. И ты знаешь, что он ближе всего в испытаниях и в скорби. Посещая больных в "красной зоне", я слышал удивительные рассказы о его помощи в самые тяжелые моменты болезни. Если ты не знаешь Христа, ты не найдешь ответа на многие вопросы. Если ты не веришь, что он создал нас для вечной радости, ты будешь упрекать Бога за то, что он не дает тебе насладиться земными удовольствиями вполне, будешь требовать у него объяснений, обвинять его и спрашивать: "Где же ты, почему не вмешаешься и не прекратишь страдания?" Он не ответит. Он молчал, когда его распинали. Когда меня спрашивают возмущенные засильем зла и всеобщим земным страданием: "Где же ваш Бог?" - Я отвечаю: "Он на Кресте".
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коронавирус и вера, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, религия, московский патриархат, епископ орехово-зуевский пантелеимон, ваш вопрос духовенству - религия и мировоззрение, новости - религия и мировоззрение, москва

Эпидемия COVID-19 - наказание от Бога и, если так, за что?

16:31 09.03.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедик и пациент в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медик и пациент в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
Эпидемия коронавируса – это наказание от Бога? И, если так, то за что? Артем, 31 год, Москва.
Отвечает председатель Синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.
Это испытание, попущенное Богом. Причиной всех земных скорбей и болезней являются грехи. Грех первых людей настолько исказил человеческую природу и повлиял на окружающий нас мир, что появились болезни. Они следствие греха, они не созданы Богом, как и смерть, которая вошла в мир из-за греха.
Но страдание – следствие греха – Бог может превратить в исцеление от греха. Когда нас постигают скорби, страдания, болезни, правильнее спрашивать – "для чего", а не "за что". Многие во время пандемии стали героями. Врачи, медицинские работники, священники, волонтеры, социальные работники. Многие стали добрее, стали помогать нуждающимся.
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Эпидемия унесла сотни тысяч жизней. Как объяснить эти преждевременные смерти? Еще до начала новой эры мудрецы предупреждали: "помни о смерти". Мы забываем об этой важной составляющей нашей жизни. Смертью закончится жизнь. И, вполне вероятно, смертью внезапной. Но люди часто полагают, зачем думать о смерти и этим отравлять себе удовольствие от земных наслаждений? Потому что есть жизнь после смерти. Есть суд после смерти. Нельзя забывать, что от того, как мы живем, как ведем себя во время испытаний, зависит качество жизни вечной. Испытание часто попускается для того, чтобы человек осознал свою немощь, призвал Бога на помощь и совершил усилие над собой, постарался стать сильнее, умнее, лучше, добрее.
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Христос победил смерть и уничтожил безысходность страдания. Воскреснув из мертвых, он обещал каждый день быть с теми, кто верит в него. Он с нами и во время пандемии, и во время войн, и в болезни, и в смерти. Если ты чувствовал когда-нибудь его близость, то тебе ничего не страшно. И ты знаешь, что он ближе всего в испытаниях и в скорби. Посещая больных в "красной зоне", я слышал удивительные рассказы о его помощи в самые тяжелые моменты болезни.
Если ты не знаешь Христа, ты не найдешь ответа на многие вопросы. Если ты не веришь, что он создал нас для вечной радости, ты будешь упрекать Бога за то, что он не дает тебе насладиться земными удовольствиями вполне, будешь требовать у него объяснений, обвинять его и спрашивать: "Где же ты, почему не вмешаешься и не прекратишь страдания?" Он не ответит. Он молчал, когда его распинали. Когда меня спрашивают возмущенные засильем зла и всеобщим земным страданием: "Где же ваш Бог?" - Я отвечаю: "Он на Кресте".
Горячая линия церковной социальной помощи Милосердие - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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