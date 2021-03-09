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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600465557.html
В Китае нашли родственные SARS-CoV-2 вирусы в биоматериале летучих мышей
В Китае нашли родственные SARS-CoV-2 вирусы в биоматериале летучих мышей
Исследователи из Австралии и Китая провели масштабное исследование биоматериала летучих мышей, обитающих в одном из регионов провинции Юньнань на юго-востоке... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:37
2021-03-09T14:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
китай
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Исследователи из Австралии и Китая провели масштабное исследование биоматериала летучих мышей, обитающих в одном из регионов провинции Юньнань на юго-востоке Китая, и обнаружили четыре генома коронавируса, родственных SARS-CoV-2, говорится в препринте исследования, опубликованном на ресурсе bioRxiv."Мы провели исследование 411 образцов от 23 видов мышей, проживающих в небольшом регионе в провинции Юньнань, Китай, с мая 2019 по ноябрь 2020.... из этих данных мы извлекли 24 полноразмерных генома коронавируса, в том числе четыре, родственных новому SARS-CoV-2 и три генома, родственных SARS-CoV", - сообщается в публикации.Один из этих вирусов, RpYN06, имеет структуру генома, наиболее похожую на SARS-CoV-2, он идентичен на 94,5%. Еще три родственных SARS-CoV-2 коронавируса практически идентичны вирусам, которые ранее были обнаружены у панголинов из китайской провинции Гуанси."Наше исследование подчеркивает примечательное разнообразие вирусов у летучих мышей в локальных масштабах, а также тот факт, что родственные SARS-CoV-2 и SARS-CoV вирусы живут в диких животных на обширной территории географического региона юго-восточной Азии и южного Китая. Эти данные помогут в усилиях, направленных на поиски происхождения SARS-CoV-2 и других патогенных вирусов", - резюмируют ученые.Как отмечают исследователи, эволюционные корни SARS-CoV-2 так и не были выявлены, несмотря на то, что уже был обнаружен ряд родственных ему коронавирусов. Большинство вирусных патогенов в человеке изначально появились в дикой природе и порой передаются от животных. Летучие мыши считаются носителями ряда вирусов, вызывающих заболевания у людей, так, например, они считаются резервуарами вируса Марбург, вируса Эбола и коронавируса. Коронавирусы заразны не только для людей, но и для различных домашних и диких животных, в том числе свиней, кошек, собак, куриц, оленей и ежей.
https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600026012.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, китай, в мире

В Китае нашли родственные SARS-CoV-2 вирусы в биоматериале летучих мышей

14:37 09.03.2021
 
© Depositphotos / UgreenВлияние коронавируса на лимфоциты
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Depositphotos / Ugreen
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Исследователи из Австралии и Китая провели масштабное исследование биоматериала летучих мышей, обитающих в одном из регионов провинции Юньнань на юго-востоке Китая, и обнаружили четыре генома коронавируса, родственных SARS-CoV-2, говорится в препринте исследования, опубликованном на ресурсе bioRxiv.
"Мы провели исследование 411 образцов от 23 видов мышей, проживающих в небольшом регионе в провинции Юньнань, Китай, с мая 2019 по ноябрь 2020.... из этих данных мы извлекли 24 полноразмерных генома коронавируса, в том числе четыре, родственных новому SARS-CoV-2 и три генома, родственных SARS-CoV", - сообщается в публикации.
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Один из этих вирусов, RpYN06, имеет структуру генома, наиболее похожую на SARS-CoV-2, он идентичен на 94,5%. Еще три родственных SARS-CoV-2 коронавируса практически идентичны вирусам, которые ранее были обнаружены у панголинов из китайской провинции Гуанси.
"Наше исследование подчеркивает примечательное разнообразие вирусов у летучих мышей в локальных масштабах, а также тот факт, что родственные SARS-CoV-2 и SARS-CoV вирусы живут в диких животных на обширной территории географического региона юго-восточной Азии и южного Китая. Эти данные помогут в усилиях, направленных на поиски происхождения SARS-CoV-2 и других патогенных вирусов", - резюмируют ученые.
Как отмечают исследователи, эволюционные корни SARS-CoV-2 так и не были выявлены, несмотря на то, что уже был обнаружен ряд родственных ему коронавирусов. Большинство вирусных патогенов в человеке изначально появились в дикой природе и порой передаются от животных. Летучие мыши считаются носителями ряда вирусов, вызывающих заболевания у людей, так, например, они считаются резервуарами вируса Марбург, вируса Эбола и коронавируса. Коронавирусы заразны не только для людей, но и для различных домашних и диких животных, в том числе свиней, кошек, собак, куриц, оленей и ежей.
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