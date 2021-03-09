https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600459401.html
В Кремле призвали активизировать "ковидную дипломатию"
В Кремле призвали активизировать "ковидную дипломатию"
В Кремле призывают активизировать международную дипломатию для внедрения правил для путешествий в свете пандемии, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:05
2021-03-09T14:05
2021-03-09T14:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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дмитрий песков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Кремле призывают активизировать международную дипломатию для внедрения правил для путешествий в свете пандемии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вместе с тем, мы действительно сейчас видим, что объединения и страны работают над таким квазидокументом (о сертификатах по COVID-19 для путешественников - ред.). Пока окончательного понимания у всех нет, как они будут, будут ли они как-то идентифицироваться, насколько они будут взаимозаменяемыми, взаимопризнаваемыми. Это, конечно, повод для активизации ковидной дипломатии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Россия вводить сертификаты по COVID-19 для путешественников.Он отметил, что российский МИД и другие ведомства "наверняка будут в контакте с нашими визави вместе с тем, чтобы эти вопросы обсуждать активно".При этом Песков отметил, что в России пока возобладал весьма скептический подход к введению сертификатов по коронавирусу для путешественников, правительственный штаб эту идею не поддержал.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, дмитрий песков, в мире
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
В Кремле призывают активизировать международную дипломатию для внедрения правил для путешествий в свете пандемии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Вместе с тем, мы действительно сейчас видим, что объединения и страны работают над таким квазидокументом (о сертификатах по COVID-19 для путешественников - ред.). Пока окончательного понимания у всех нет, как они будут, будут ли они как-то идентифицироваться, насколько они будут взаимозаменяемыми, взаимопризнаваемыми. Это, конечно, повод для активизации ковидной дипломатии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли Россия вводить сертификаты по COVID-19 для путешественников.
Он отметил, что российский МИД и другие ведомства "наверняка будут в контакте с нашими визави вместе с тем, чтобы эти вопросы обсуждать активно".
При этом Песков отметил, что в России пока возобладал весьма скептический подход к введению сертификатов по коронавирусу для путешественников, правительственный штаб эту идею не поддержал.