https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600423966.html

В Москве выявили 1066 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 1066 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 066, в Санкт-Петербурге - 941, в Подмосковье - 523, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:06

2021-03-09T11:06

2021-03-09T11:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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московская область (подмосковье)

республика алтай

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 066, в Санкт-Петербурге - 941, в Подмосковье - 523, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1066, 2. Санкт-Петербург - 941, 3. Московская область - 523", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания выявлено в Туве - 4, в Ненецком автономном округе - 1, в Республике Алтай - 1.

москва

московская область (подмосковье)

республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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