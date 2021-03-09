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В Москве выявили 1066 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1066 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 066, в Санкт-Петербурге - 941, в Подмосковье - 523, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T11:06
2021-03-09T11:06
2021-03-09T11:06
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московская область (подмосковье)
республика алтай
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 066, в Санкт-Петербурге - 941, в Подмосковье - 523, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1066, 2. Санкт-Петербург - 941, 3. Московская область - 523", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания выявлено в Туве - 4, в Ненецком автономном округе - 1, в Республике Алтай - 1.
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