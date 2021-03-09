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Врач рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
Врач рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
Ситуация с коронавирусной инфекцией начнет стабилизироваться в России к лету, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T03:19
2021-03-09T03:19
2021-03-09T04:15
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией начнет стабилизироваться в России к лету, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее Тимаков сообщал, что заболеваемость коронавирусной инфекцией может вырасти в стране в середине весны, снижение начнется в конце мая.Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, всего в России зарегистрированы 4 333 029 случаев заболевания, за всё время выписали после COVID-19 3 922 246 заболевших, скончались 89 473 человека.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество