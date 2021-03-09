https://ria.ru/20210309/koronavirus-1600394236.html

Врач рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19

Врач рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19

Ситуация с коронавирусной инфекцией начнет стабилизироваться в России к лету, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T03:19

2021-03-09T03:19

2021-03-09T04:15

распространение коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией начнет стабилизироваться в России к лету, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее Тимаков сообщал, что заболеваемость коронавирусной инфекцией может вырасти в стране в середине весны, снижение начнется в конце мая.Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, всего в России зарегистрированы 4 333 029 случаев заболевания, за всё время выписали после COVID-19 3 922 246 заболевших, скончались 89 473 человека.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество