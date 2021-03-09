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Жители Великобритании столкнулись с нехваткой корма для животных
Жители Великобритании столкнулись с нехваткой корма для животных
Крупные сети британских супермаркетов испытывают дефицит корма для домашних животных из-за роста спроса на кошек и собак во время пандемии коронавируса,... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T17:44
2021-03-09T18:35
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ЛОНДОН, 9 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Крупные сети британских супермаркетов испытывают дефицит корма для домашних животных из-за роста спроса на кошек и собак во время пандемии коронавируса, свидетельствуют данные магазинов.О дефиците некоторых видов корма для кошек и собак сообщили такие сети, как Sainsbury`s, Tesco и Morrisons, отметив, что недостаток корма может наблюдаться в течение нескольких месяцев.По оценке супермаркетов, дефицит вызван тем, что во время трех карантинов, введенных в Великобритании, отмечался высокий спрос на домашних животных. С ростом числа владельцев четвероногих питомцев вырос спрос на различные виды корма для животных. В частности, наблюдается недостаток корма от производителей Sheba, Whiskas, Felix, Cesar и Pedigree.Многие клиенты, заказывавшие корм в онлайн-магазине, получили от Sainsbury`s письма о дефиците, который, "вероятно, продлится в течение всего года". "Из-за нехватки пакетов с кормом для собак и кошек по всей стране мы сожалеем, если вы не можете найти свой обычный продукт в Sainsbury`s", - говорится в одном из писем.
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Жители Великобритании столкнулись с нехваткой корма для животных

17:44 09.03.2021 (обновлено: 18:35 09.03.2021)
 
© Depositphotos / belchonockСухой корм для животных
Сухой корм для животных - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Depositphotos / belchonock
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ЛОНДОН, 9 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Крупные сети британских супермаркетов испытывают дефицит корма для домашних животных из-за роста спроса на кошек и собак во время пандемии коронавируса, свидетельствуют данные магазинов.
О дефиците некоторых видов корма для кошек и собак сообщили такие сети, как Sainsbury`s, Tesco и Morrisons, отметив, что недостаток корма может наблюдаться в течение нескольких месяцев.
По оценке супермаркетов, дефицит вызван тем, что во время трех карантинов, введенных в Великобритании, отмечался высокий спрос на домашних животных. С ростом числа владельцев четвероногих питомцев вырос спрос на различные виды корма для животных. В частности, наблюдается недостаток корма от производителей Sheba, Whiskas, Felix, Cesar и Pedigree.
Многие клиенты, заказывавшие корм в онлайн-магазине, получили от Sainsbury`s письма о дефиците, который, "вероятно, продлится в течение всего года". "Из-за нехватки пакетов с кормом для собак и кошек по всей стране мы сожалеем, если вы не можете найти свой обычный продукт в Sainsbury`s", - говорится в одном из писем.
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