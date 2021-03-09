https://ria.ru/20210309/konsul-1600525659.html
Польскому консулу в Бресте предложили покинуть Белоруссию
Польскому консулу в Бресте предложили покинуть Белоруссию
Польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку предложили покинуть территорию Белоруссии после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T19:53
2021-03-09T19:53
2021-03-09T20:45
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брест
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МИНСК, 9 мар — РИА Новости. Польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку предложили покинуть территорию Белоруссии после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", сообщили в МИД республики.Также ведомство выразило решительный протест временному поверенному Мартину Войцеховскому.В министерстве указали, что принципиальная и последовательная позиция Минска "в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей — "банды Бурого" остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны"."Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма. Своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства "проклятые солдаты" под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями", — говорится в заявлении ведомства.В нем отмечается, что память о сожженных деревнях, сотнях убитых и искалеченных мирных граждан священна для Белоруссии. При этом в МИД республики подчеркнули, что и Белоруссия, и Польша "заплатили колоссальную цену за выживание своих народов в той страшной войне".В заявлении указывается, что Минск признает важность взаимодействия дипломатов с диаспорой, однако оно проходит в соответствии с Венской конвенцией."В нашей стране разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и реабилитация нацизма являются уголовным преступлением. Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права", — отмечается в заявлении."Проклятые солдаты" — участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев", в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый — военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.
https://realty.ria.ru/20210118/kaliningrad-1593509789.html
https://ria.ru/20210228/turtsiya-1599316997.html
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польша, минск, белоруссия, брест, в мире
МИНСК, 9 мар — РИА Новости.
Польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку предложили покинуть территорию Белоруссии
после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", сообщили в МИД республики.
Также ведомство выразило решительный протест временному поверенному Мартину Войцеховскому.
В министерстве указали, что принципиальная и последовательная позиция Минска
"в отношении "проклятых солдат" и их типичных представителей — "банды Бурого" остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны".
"Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма. Своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства "проклятые солдаты" под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями", — говорится в заявлении ведомства.
В нем отмечается, что память о сожженных деревнях, сотнях убитых и искалеченных мирных граждан священна для Белоруссии. При этом в МИД республики подчеркнули, что и Белоруссия, и Польша "заплатили колоссальную цену за выживание своих народов в той страшной войне".
В заявлении указывается, что Минск признает важность взаимодействия дипломатов с диаспорой, однако оно проходит в соответствии с Венской конвенцией.
"В нашей стране разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и реабилитация нацизма являются уголовным преступлением. Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права", — отмечается в заявлении.
"Проклятые солдаты" — участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше
на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев", в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке Бурый — военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.