https://ria.ru/20210309/konchalovskiy-1600506086.html
"Дорогие товарищи" Кончаловского вошли в шорт-лист премии BAFTA
"Дорогие товарищи" Кончаловского вошли в шорт-лист премии BAFTA
Картина "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского вошла в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории "Лучший... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T17:59
2021-03-09T17:59
2021-03-09T17:59
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Картина "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского вошла в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории "Лучший неанглоязычный фильм", сообщил режиссер на своей странице в Facebook."Друзья, с радостью сообщаем, что фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в короткий список фильмов, номинированных на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории "Лучший неанглоязычный фильм", - написал режиссер.Уточняется, что победители будут объявлены 11 апреля.Действие фильма "Дорогие товарищи!" основано на реальных событиях 1962 года, которые произошли в советском Новочеркасске. На главном городском заводе происходит забастовка, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главная героиня фильма – работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.
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кино и сериалы, новости культуры, юлия высоцкая, андрей кончаловский, новочеркасск
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Картина "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского вошла в шорт-лист премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории "Лучший неанглоязычный фильм", сообщил
режиссер на своей странице в Facebook.
"Друзья, с радостью сообщаем, что фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в короткий список фильмов, номинированных на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в категории "Лучший неанглоязычный фильм", - написал режиссер.
Уточняется, что победители будут объявлены 11 апреля.
Действие фильма "Дорогие товарищи!" основано на реальных событиях 1962 года, которые произошли в советском Новочеркасске. На главном городском заводе происходит забастовка, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами.
Главная героиня фильма – работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая) искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.