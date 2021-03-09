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В Коми завели дело из-за замерзающих в домах жителей города
В Коми завели дело из-за замерзающих в домах жителей города
Следователи завели уголовное дело из-за замерзающих в своих домах жителях города Вуктыл, в котором из-за сбоя работы котельной понизилась температура в домах,... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:59
2021-03-09T19:04
республика коми
следственный комитет россии (ск рф)
вуктыл
происшествия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело из-за замерзающих в своих домах жителях города Вуктыл, в котором из-за сбоя работы котельной понизилась температура в домах, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.По данным следствия, ресурсоснабжающей организацией ООО "Аквасервис", являвшейся арендатором центральной котельной города Вуктыла, не было обеспечено соблюдения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, из-за чего один из котлов вышел из строя, в результате был причинен крупный материальный ущерб. Кроме того, в 2020 году руководство организации изменило технологическую схему работы центральной котельной города Вуктыла. Добавляется, что в результате в течение отопительного сезона неоднократно отмечалось несоблюдение температурного графика при подаче тепла.В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, также будет дана уголовно-правовая оценка действиям чиновников, ответственных за подготовку к отопительному сезону.Ранее сообщалось, что проверка прокуратуры в городе Вуктыл, в котором из-за сбоя работы котельной понизилась температура в домах жителей и объявлен режим повышенной готовности, показала нарушения.
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республика коми, следственный комитет россии (ск рф), вуктыл, происшествия

В Коми завели дело из-за замерзающих в домах жителей города

12:59 09.03.2021 (обновлено: 19:04 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка к отопительному сезону в подъезде жилого дома в поселке Калиново Свердловской области
Подготовка к отопительному сезону в подъезде жилого дома в поселке Калиново Свердловской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело из-за замерзающих в своих домах жителях города Вуктыл, в котором из-за сбоя работы котельной понизилась температура в домах, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ресурсоснабжающей организацией ООО "Аквасервис", являвшейся арендатором центральной котельной города Вуктыла, не было обеспечено соблюдения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, из-за чего один из котлов вышел из строя, в результате был причинен крупный материальный ущерб. Кроме того, в 2020 году руководство организации изменило технологическую схему работы центральной котельной города Вуктыла. Добавляется, что в результате в течение отопительного сезона неоднократно отмечалось несоблюдение температурного графика при подаче тепла.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, также будет дана уголовно-правовая оценка действиям чиновников, ответственных за подготовку к отопительному сезону.
Ранее сообщалось, что проверка прокуратуры в городе Вуктыл, в котором из-за сбоя работы котельной понизилась температура в домах жителей и объявлен режим повышенной готовности, показала нарушения.
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