https://ria.ru/20210309/komi-1600445967.html

В Коми завели дело из-за замерзающих в домах жителей города

В Коми завели дело из-за замерзающих в домах жителей города

Следователи завели уголовное дело из-за замерзающих в своих домах жителях города Вуктыл, в котором из-за сбоя работы котельной понизилась температура в домах,... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T12:59

2021-03-09T12:59

2021-03-09T19:04

республика коми

следственный комитет россии (ск рф)

вуктыл

происшествия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело из-за замерзающих в своих домах жителях города Вуктыл, в котором из-за сбоя работы котельной понизилась температура в домах, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.По данным следствия, ресурсоснабжающей организацией ООО "Аквасервис", являвшейся арендатором центральной котельной города Вуктыла, не было обеспечено соблюдения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, из-за чего один из котлов вышел из строя, в результате был причинен крупный материальный ущерб. Кроме того, в 2020 году руководство организации изменило технологическую схему работы центральной котельной города Вуктыла. Добавляется, что в результате в течение отопительного сезона неоднократно отмечалось несоблюдение температурного графика при подаче тепла.В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, также будет дана уголовно-правовая оценка действиям чиновников, ответственных за подготовку к отопительному сезону.Ранее сообщалось, что проверка прокуратуры в городе Вуктыл, в котором из-за сбоя работы котельной понизилась температура в домах жителей и объявлен режим повышенной готовности, показала нарушения.

https://ria.ru/20210304/zima-1599918397.html

республика коми

вуктыл

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республика коми, следственный комитет россии (ск рф), вуктыл, происшествия