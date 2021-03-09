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https://ria.ru/20210309/koktebel-1600282158.html
Коктебель ждет гостей на музыкальные фестивали в августе
Коктебель ждет гостей на музыкальные фестивали в августе
Оргокомитеты фестивалей Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel объявили даты их проведения в 2021 году. Любителей джазовой музыки насыщенная музыкальная программа... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T09:00
2021-03-09T09:08
культура
музыка
фестиваль koktebel jazz party
дмитрий киселев
коктебель
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МОСКВА, 09 мар – пресс-служба Koktebel Jazz Party. Оргокомитеты фестивалей Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel объявили даты их проведения в 2021 году. Любителей джазовой музыки насыщенная музыкальная программа ждет с 20 по 22 августа, поклонники рэп-культуры смогут увидеть выступления любимых исполнителей 24 августа в артистическом поселке Коктебель.Джазовый фестиваль в Коктебеле возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". Rap Koktebel — фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, впервые прошел в Крыму в конце августа 2019 года. Инициатором его проведения выступил также Дмитрий Киселев.
https://ria.ru/20210212/birchwood-1597278601.html
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музыка, фестиваль koktebel jazz party, дмитрий киселев, коктебель

Коктебель ждет гостей на музыкальные фестивали в августе

09:00 09.03.2021 (обновлено: 09:08 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевПевица Анастасия Лютова и коллектив "Лютый Бэнд" выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Певица Анастасия Лютова и коллектив Лютый Бэнд выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 09 мар – пресс-служба Koktebel Jazz Party. Оргокомитеты фестивалей Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel объявили даты их проведения в 2021 году. Любителей джазовой музыки насыщенная музыкальная программа ждет с 20 по 22 августа, поклонники рэп-культуры смогут увидеть выступления любимых исполнителей 24 августа в артистическом поселке Коктебель.

"По праву наши фестивали из года в год становятся ярчайшим международным культурным событием полуострова, даря своим слушателям невероятный сплав музыкальной и природной энергий. Для своих гостей Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel готовят сюрпризы этим летом, уверен, их афиши никого не разочаруют. Август в Коктебеле по традиции будет жарким!" - отметил основатель фестиваля Koktebel JazzParty, журналист Дмитрий Киселев.

Джазовый фестиваль в Коктебеле возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Американский гитарист Селвин Берчвуд на пресс-конференции в рамках 17-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму. - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 20:18Культура
Участник Koktebel Jazz Party 2019 возглавил блюзовый чарт Billboard
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
Rap Koktebel — фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, впервые прошел в Крыму в конце августа 2019 года. Инициатором его проведения выступил также Дмитрий Киселев.
Участники группы Jungle Junkiez выступают на фестивале Rap Koktebel в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа 2020, 22:44Культура
Арт-директор Rap Koktebel заявил, что русский рэп не уступает западному
 
КультураМузыкаФестиваль Koktebel Jazz PartyДмитрий КиселевКоктебель
 
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