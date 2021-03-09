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В Кирове кондуктор высадила школьницу из автобуса на мороз
В Кирове кондуктор высадила школьницу из автобуса на мороз
Уголовное дело об оставлении ребенка в опасности возбуждено после того, как кондуктор в пригороде Кирова в позднее время и сильный мороз высадила из автобуса... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T10:32
2021-03-09T10:41
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Уголовное дело об оставлении ребенка в опасности возбуждено после того, как кондуктор в пригороде Кирова в позднее время и сильный мороз высадила из автобуса школьницу, сообщает прокуратура Кировской области.Ранее в социальных сетях была опубликована информация о том, что вечером 25 февраля 12-летнюю девочку, возвращавшуюся домой с занятий по акробатике, высадили из автобуса. Выяснилось, что у девочки не хватало одного рубля на проезд. Кондуктор заставила школьницу выйти из автобуса, несмотря на то, что было уже позднее время, а температура опустилась до минус 20 градусов. К тому же, как пишет отец девочки, у нее из-за холода разрядился телефон.Седьмого марта 2021 года в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых."Прокуратурой Кировской области признано законным возбуждение органами дознания уголовного дела по статье 125 УК РФ по факту оставления несовершеннолетней в опасности", - говорится в сообщении. Как уточнили агентству в пресс-службе прокуратуры региона, уголовное дело было возбуждено 8 марта.Кроме того, органами прокуратуры проводится проверка, в рамках которой оценке подлежат действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
https://ria.ru/20210224/konduktor-1598826126.html
https://ria.ru/20210218/voditel-1598001682.html
кировская область
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кировская область, происшествия

В Кирове кондуктор высадила школьницу из автобуса на мороз

10:32 09.03.2021 (обновлено: 10:41 09.03.2021)
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 мар - РИА Новости. Уголовное дело об оставлении ребенка в опасности возбуждено после того, как кондуктор в пригороде Кирова в позднее время и сильный мороз высадила из автобуса школьницу, сообщает прокуратура Кировской области.
Ранее в социальных сетях была опубликована информация о том, что вечером 25 февраля 12-летнюю девочку, возвращавшуюся домой с занятий по акробатике, высадили из автобуса. Выяснилось, что у девочки не хватало одного рубля на проезд. Кондуктор заставила школьницу выйти из автобуса, несмотря на то, что было уже позднее время, а температура опустилась до минус 20 градусов. К тому же, как пишет отец девочки, у нее из-за холода разрядился телефон.
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Седьмого марта 2021 года в РФ вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд детей, не достигших 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.
"Прокуратурой Кировской области признано законным возбуждение органами дознания уголовного дела по статье 125 УК РФ по факту оставления несовершеннолетней в опасности", - говорится в сообщении. Как уточнили агентству в пресс-службе прокуратуры региона, уголовное дело было возбуждено 8 марта.
Кроме того, органами прокуратуры проводится проверка, в рамках которой оценке подлежат действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
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