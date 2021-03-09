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https://ria.ru/20210309/kiberataka-1600454403.html
Песков прокомментировал сообщения о возможной кибератаке со стороны США
Песков прокомментировал сообщения о возможной кибератаке со стороны США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожными публикации о возможной хакерской атаке со стороны США. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:38
2021-03-09T17:58
джейк салливан
дмитрий песков
владимир путин
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожными публикации о возможной хакерской атаке со стороны США.Ранее газета The New York Times написала, что Вашингтон планирует в течение трех недель нанести несколько киберударов по российским системам, связанным с властями страны, а также ввести санкции в качестве "ответа" на хакерское нападение с использованием софта SolarWinds."Достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и, более того, анонсирует возможность таких кибератак. Собственно, это не что иное, как международная киберпреступность, и &lt;...&gt; тот факт, что это издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, конечно, повод для нашей крайней обеспокоенности", — прокомментировали в Кремле.Песков также подчеркнул, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям.Атаки на клиентов SolarWindsВ начале января Агентство по кибер- и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и некоторых других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы SolarWinds якобы стоит Россия.Жертвами взлома, как указывалось, стали несколько американских правительственных учреждений. В Вашингтоне утверждали, что целью атаки было получение разведданных, но хакерам не удалось их добыть.В конце февраля советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Байдена готова использовать разные методы в связи с кибератакой. По его словам, это должны быть "не просто санкции" — американская сторона планирует применять "видимые и невидимые" инструменты.США неоднократно обвиняли Россию в кибератаках, некоторые из них, по мнению американских властей, использовались для вмешательства в президентские выборы. В Москве, в свою очередь, много раз указывали на отсутствие каких-либо доказательств.
https://ria.ru/20210309/vozmezdie-1600369787.html
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джейк салливан, дмитрий песков, владимир путин, россия, сша, в мире

Песков прокомментировал сообщения о возможной кибератаке со стороны США

13:38 09.03.2021 (обновлено: 17:58 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожными публикации о возможной хакерской атаке со стороны США.
Ранее газета The New York Times написала, что Вашингтон планирует в течение трех недель нанести несколько киберударов по российским системам, связанным с властями страны, а также ввести санкции в качестве "ответа" на хакерское нападение с использованием софта SolarWinds.
"Достаточно авторитетное издание американское допускает возможность и, более того, анонсирует возможность таких кибератак. Собственно, это не что иное, как международная киберпреступность, и <...> тот факт, что это издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, конечно, повод для нашей крайней обеспокоенности", — прокомментировали в Кремле.
Песков также подчеркнул, что Россия никогда не имела отношения к киберпреступлениям.
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Атаки на клиентов SolarWinds

В начале января Агентство по кибер- и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и некоторых других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы SolarWinds якобы стоит Россия.
Жертвами взлома, как указывалось, стали несколько американских правительственных учреждений. В Вашингтоне утверждали, что целью атаки было получение разведданных, но хакерам не удалось их добыть.
В конце февраля советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Байдена готова использовать разные методы в связи с кибератакой. По его словам, это должны быть "не просто санкции" — американская сторона планирует применять "видимые и невидимые" инструменты.
США неоднократно обвиняли Россию в кибератаках, некоторые из них, по мнению американских властей, использовались для вмешательства в президентские выборы. В Москве, в свою очередь, много раз указывали на отсутствие каких-либо доказательств.
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