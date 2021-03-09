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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210309/khristiane--1600477148.html
Ситуация с гонениями на христиан в Африке не улучшается, считают в РПЦ
Ситуация с гонениями на христиан в Африке не улучшается, считают в РПЦ
Ситуация с гонениями на христиан в Африке не становится лучше, а мировая общественность продолжает игнорировать преступления против христиан в странах "третьего РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:36
2021-03-09T15:36
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
telegram (приложение)
новости - религия и мировоззрение
отдел внешних церковных связей московского патриархата
владимир легойда
русская православная церковь
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Ситуация с гонениями на христиан в Африке не становится лучше, а мировая общественность продолжает игнорировать преступления против христиан в странах "третьего мира", написал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."К сожалению, ситуация (с гонениями на христиан в Африке – ред.) лучше не становится. СМИ сообщают о поджоге уже девятого за два месяца храма, причем некоторые храмы сжигают повторно после их восстановления. В целях запугивания и давления на верующих совершаются похищения школьников и студентов", - написал Легойда.По его словам, в конце февраля в Нигерии во время вооруженного нападения террористами было похищено 317 школьниц, а за два месяца до этого — 350 мальчиков на севере этой же страны. Он также привел в пример статистику, согласно которой "основной удар нового радикального исламизма приходится на христианские районы Нигерии, где проживает не менее 90 миллионов христиан"."Возможно ли представить, чтобы где-нибудь в Великобритании или Германии случилось вооруженное похищение сотен детей и это бы не стало предметом обсуждения всей мировой общественности? Что же мы видим после таких бесчеловечных деяний в странах так называемого "третьего мира"? Практически полное молчание мировой общественности", - сказал представитель Русской церкви.Ранее Русская православная церковь призвала все христианские конфессии и международные организации к созданию широкого альянса в защиту гонимых христиан Африки. Как уточнял глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, такой альянс нужно создать чтобы, в том числе, донести информацию до мирового сообщества о положении христиан и для проведения гуманитарных акций. Выступая в декабре 2020 года на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", он отметил, что "африканское христианство сегодня самое быстрорастущее в мире", однако "действия террористов могут переломить эту тенденцию". По данным, которые привел тогда глава ОВЦС, наиболее тяжелое положение у христиан в регионах к югу от Сахары, в частности, в Нигерии, где "происходит настоящий геноцид".
https://ria.ru/20201223/khristiane-1590526859.html
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религия, московский патриархат, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, владимир легойда, русская православная церковь, великобритания, германия, африка

Ситуация с гонениями на христиан в Африке не улучшается, считают в РПЦ

15:36 09.03.2021
 
© REUTERS / Afolabi Sotunde Девушка с чашей молока у ворот школы в Нигерии, где были похищены более 300 учениц
Девушка с чашей молока у ворот школы в Нигерии, где были похищены более 300 учениц - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© REUTERS / Afolabi Sotunde
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Ситуация с гонениями на христиан в Африке не становится лучше, а мировая общественность продолжает игнорировать преступления против христиан в странах "третьего мира", написал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"К сожалению, ситуация (с гонениями на христиан в Африке – ред.) лучше не становится. СМИ сообщают о поджоге уже девятого за два месяца храма, причем некоторые храмы сжигают повторно после их восстановления. В целях запугивания и давления на верующих совершаются похищения школьников и студентов", - написал Легойда.
По его словам, в конце февраля в Нигерии во время вооруженного нападения террористами было похищено 317 школьниц, а за два месяца до этого — 350 мальчиков на севере этой же страны. Он также привел в пример статистику, согласно которой "основной удар нового радикального исламизма приходится на христианские районы Нигерии, где проживает не менее 90 миллионов христиан".
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"Возможно ли представить, чтобы где-нибудь в Великобритании или Германии случилось вооруженное похищение сотен детей и это бы не стало предметом обсуждения всей мировой общественности? Что же мы видим после таких бесчеловечных деяний в странах так называемого "третьего мира"? Практически полное молчание мировой общественности", - сказал представитель Русской церкви.
Ранее Русская православная церковь призвала все христианские конфессии и международные организации к созданию широкого альянса в защиту гонимых христиан Африки. Как уточнял глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, такой альянс нужно создать чтобы, в том числе, донести информацию до мирового сообщества о положении христиан и для проведения гуманитарных акций. Выступая в декабре 2020 года на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", он отметил, что "африканское христианство сегодня самое быстрорастущее в мире", однако "действия террористов могут переломить эту тенденцию". По данным, которые привел тогда глава ОВЦС, наиболее тяжелое положение у христиан в регионах к югу от Сахары, в частности, в Нигерии, где "происходит настоящий геноцид".
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Религия и мировоззрениеРелигияМосковский ПатриархатTelegram (приложение)Новости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаВладимир ЛегойдаРусская православная церковьВеликобританияГерманияАфрика
 
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