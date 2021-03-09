https://ria.ru/20210309/khristiane--1600477148.html

Ситуация с гонениями на христиан в Африке не улучшается, считают в РПЦ

Ситуация с гонениями на христиан в Африке не улучшается, считают в РПЦ

Ситуация с гонениями на христиан в Африке не становится лучше, а мировая общественность продолжает игнорировать преступления против христиан в странах "третьего РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T15:36

2021-03-09T15:36

2021-03-09T15:36

религия и мировоззрение

религия

московский патриархат

telegram (приложение)

новости - религия и мировоззрение

отдел внешних церковных связей московского патриархата

владимир легойда

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Ситуация с гонениями на христиан в Африке не становится лучше, а мировая общественность продолжает игнорировать преступления против христиан в странах "третьего мира", написал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."К сожалению, ситуация (с гонениями на христиан в Африке – ред.) лучше не становится. СМИ сообщают о поджоге уже девятого за два месяца храма, причем некоторые храмы сжигают повторно после их восстановления. В целях запугивания и давления на верующих совершаются похищения школьников и студентов", - написал Легойда.По его словам, в конце февраля в Нигерии во время вооруженного нападения террористами было похищено 317 школьниц, а за два месяца до этого — 350 мальчиков на севере этой же страны. Он также привел в пример статистику, согласно которой "основной удар нового радикального исламизма приходится на христианские районы Нигерии, где проживает не менее 90 миллионов христиан"."Возможно ли представить, чтобы где-нибудь в Великобритании или Германии случилось вооруженное похищение сотен детей и это бы не стало предметом обсуждения всей мировой общественности? Что же мы видим после таких бесчеловечных деяний в странах так называемого "третьего мира"? Практически полное молчание мировой общественности", - сказал представитель Русской церкви.Ранее Русская православная церковь призвала все христианские конфессии и международные организации к созданию широкого альянса в защиту гонимых христиан Африки. Как уточнял глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, такой альянс нужно создать чтобы, в том числе, донести информацию до мирового сообщества о положении христиан и для проведения гуманитарных акций. Выступая в декабре 2020 года на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", он отметил, что "африканское христианство сегодня самое быстрорастущее в мире", однако "действия террористов могут переломить эту тенденцию". По данным, которые привел тогда глава ОВЦС, наиболее тяжелое положение у христиан в регионах к югу от Сахары, в частности, в Нигерии, где "происходит настоящий геноцид".

https://ria.ru/20201223/khristiane-1590526859.html

https://ria.ru/20210122/nigeriya-1594205844.html

великобритания

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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