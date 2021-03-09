https://ria.ru/20210309/karshering-1600474034.html

В Москве из машины каршеринга украли руль

В Москве из машины каршеринга украли руль

Неизвестный в Москве украл из каршеринговой машины "Делимобиля" руль, ущерб составил более 120 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T15:14

2021-03-09T15:14

2021-03-09T17:30

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Неизвестный в Москве украл из каршеринговой машины "Делимобиля" руль, ущерб составил более 120 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Кража произошла 27 февраля, неизвестный похитил рулевое колесо вместе с подушкой безопасности из автомобиля Volkswagen, ущерб "Каршеринг Руссия" составил около 121 тысячи рублей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что накануне по данному факту было возбуждено уголовное дело о краже.Официальными комментариями московской полиции РИА Новости пока не располагает.Согласно информации с сайта "Делимобиля", данная торговая марка относится к компании "Каршеринг Руссия".

https://ria.ru/20210303/peshekhod-1599806607.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия