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В Москве из машины каршеринга украли руль
В Москве из машины каршеринга украли руль
Неизвестный в Москве украл из каршеринговой машины "Делимобиля" руль, ущерб составил более 120 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:14
2021-03-09T17:30
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Неизвестный в Москве украл из каршеринговой машины "Делимобиля" руль, ущерб составил более 120 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Кража произошла 27 февраля, неизвестный похитил рулевое колесо вместе с подушкой безопасности из автомобиля Volkswagen, ущерб "Каршеринг Руссия" составил около 121 тысячи рублей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что накануне по данному факту было возбуждено уголовное дело о краже.Официальными комментариями московской полиции РИА Новости пока не располагает.Согласно информации с сайта "Делимобиля", данная торговая марка относится к компании "Каршеринг Руссия".
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москва, происшествия

В Москве из машины каршеринга украли руль

15:14 09.03.2021 (обновлено: 17:30 09.03.2021)
 
© Фото : Volkswagen 2021Каршеринговые машины "Делимобиля" марки Volkswagen
Каршеринговые машины Делимобиля марки Volkswagen - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Фото : Volkswagen 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Неизвестный в Москве украл из каршеринговой машины "Делимобиля" руль, ущерб составил более 120 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Кража произошла 27 февраля, неизвестный похитил рулевое колесо вместе с подушкой безопасности из автомобиля Volkswagen, ущерб "Каршеринг Руссия" составил около 121 тысячи рублей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что накануне по данному факту было возбуждено уголовное дело о краже.
Официальными комментариями московской полиции РИА Новости пока не располагает.
Согласно информации с сайта "Делимобиля", данная торговая марка относится к компании "Каршеринг Руссия".
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 18:09
В Москве водитель автомобиля каршеринга сбил пешехода
 
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