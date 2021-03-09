https://ria.ru/20210309/karlov-1600503462.html

Защита по делу об убийстве Карлова в Анкаре обжалует приговоры

Защита по делу об убийстве Карлова в Анкаре обжалует приговоры

Защита осужденных по делу об убийстве посла РФ в Анкаре Андрея Карлова будет обжаловать приговоры, это может занять от трех до пяти лет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T17:44

2021-03-09T17:44

2021-03-09T17:44

андрей карлов

фетхуллах гюлен

турция

анкара

калининград

в мире

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АНКАРА, 9 мар – РИА Новости, Алёна Палажченко. Защита осужденных по делу об убийстве посла РФ в Анкаре Андрея Карлова будет обжаловать приговоры, это может занять от трех до пяти лет, заявил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых на условиях анонимности.Ранее суд в Анкаре огласил приговоры по делу об убийстве Андрея Карлова. Из 19 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению от трех лет и 9 месяцев до 15 лет, пятеро оправданы. Дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры."Защита будет обжаловать приговоры. Около трех месяцев займет подача документов, затем от полугода до полутора лет будет продолжаться разбирательство в высших инстанциях. Как показывает практика, все это может затянуться от трех до пяти лет", - сказал собеседник агентства.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.Суд по делу об убийстве российского посла начался 8 января 2019 года.

https://ria.ru/20210309/ankara-1600490813.html

https://ria.ru/20210309/turtsiya-1600481600.html

турция

анкара

калининград

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андрей карлов, фетхуллах гюлен, турция, анкара, калининград, в мире