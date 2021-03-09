Защита по делу об убийстве Карлова в Анкаре обжалует приговоры
АНКАРА, 9 мар – РИА Новости, Алёна Палажченко. Защита осужденных по делу об убийстве посла РФ в Анкаре Андрея Карлова будет обжаловать приговоры, это может занять от трех до пяти лет, заявил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых на условиях анонимности.
Ранее суд в Анкаре огласил приговоры по делу об убийстве Андрея Карлова. Из 19 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению от трех лет и 9 месяцев до 15 лет, пятеро оправданы. Дела девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.
"Защита будет обжаловать приговоры. Около трех месяцев займет подача документов, затем от полугода до полутора лет будет продолжаться разбирательство в высших инстанциях. Как показывает практика, все это может затянуться от трех до пяти лет", - сказал собеседник агентства.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отвергает. В обвинительном заключении отмечается, что убийство Карлова является провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям.
Суд по делу об убийстве российского посла начался 8 января 2019 года.