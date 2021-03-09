https://ria.ru/20210309/izbienie-1600503120.html

Сосед рассказал о фотомодели, подозреваемой в избиении бабушки

Сосед рассказал о фотомодели, подозреваемой в избиении бабушки

Сосед фотомодели, подозреваемой в избиении своей 81-летней бабушки, рассказал о взаимоотношениях в семье до инцидента. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T17:43

2021-03-09T17:43

2021-03-09T17:43

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сосед фотомодели, подозреваемой в избиении своей 81-летней бабушки, рассказал о взаимоотношениях в семье до инцидента.Так, мужчина, приглашенный на место происшествия в качестве понятого, рассказал, что семья выглядела интеллигентной. Пострадавшая — кандидат медицинских наук — "делала все" для внучки, которая была занята учебой.По словам соседа, модель призналась полицейским, что могла ударить старушку несколько раз, но сама не помнит подробностей. "Бабушка, видимо, сделала ей замечание, назвала ее неудачницей. Девушка ударила ее по лицу ладошкой, потом сказала, что ударила кулаком", — сказал мужчина в комментарии телеканалу "360".Далее со слов подозреваемой выяснилось, что после удара пожилая женщина якобы стукнулась об угол двери и упала, ударившись еще раз головой, но уже о кафель.По данным источника РИА Новости в силовых структурах, 25-летнюю фотомодель (ее имя не называют) подозревают в том, что в ночь на 7 марта, будучи в нетрезвом состоянии, она избила свою бабушку, которую госпитализировали с повреждением глаза. При этом девушка пыталась скрыть правду о своем поступке, сначала заявив, что пенсионерка упала сама.

https://ria.ru/20210309/izbienie-1600473596.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия