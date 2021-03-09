https://ria.ru/20210309/izbienie-1600473596.html

В Петербурге задержали подозреваемую в избиении бабушки фотомодель

В Петербурге задержали подозреваемую в избиении бабушки фотомодель

Девушка, подозреваемая в избиении своей бабушки, заключена под стражу в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T15:10

2021-03-09T15:10

2021-03-09T17:47

гумвд

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар — РИА Новости. Девушка, подозреваемая в избиении своей бабушки, заключена под стражу в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.Ранее источник РИА Новости в силовых структурах сообщил, что 25-летняя фотомодель подозревается в том, что в ночь на 7 марта, будучи в нетрезвом состоянии, избила свою бабушку, которую госпитализировали с повреждением глаза. При этом девушка пыталась скрыть свой поступок, сначала заявив, что пенсионерка упала."Заключена под стражу девушка, избившая собственную бабушку и пытавшаяся скрыть обстоятельства полученных ею травм", — сообщает полицейский главк.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

https://ria.ru/20210309/izbienie-1600446373.html

https://ria.ru/20201206/podrostok-1587906718.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, санкт-петербург, происшествия