https://ria.ru/20210309/izbienie-1600446373.html

Петербургскую модель заподозрили в жестоком избиении своей бабушки

Петербургскую модель заподозрили в жестоком избиении своей бабушки

Фотомодель в Петербурге подозревается в избиении своей бабушки, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T13:00

2021-03-09T13:00

2021-03-09T13:00

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Фотомодель в Петербурге подозревается в избиении своей бабушки, которая была госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В ночь на 7 марта в полицию поступило сообщение от 25-летней женщины, что ее бабушка упала в доме на проспекте Науки и повредила глаз. Пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии. Утром по подозрению в избиении отправленной в больницу пенсионерки была задержана ее внучка, ранее сообщившая о якобы падении пожилой женщины", - сказал собеседник агентства. По его словам, задержанная является известной в Петербурге моделью.Как сообщили в пресс-службе полиции, подозреваемая в избиении пенсионерки на проспекте Науки женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

https://ria.ru/20210301/ubiystvo-1599440780.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия