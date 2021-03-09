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Умерла народная артистка России Татьяна Иванова

Умерла народная артистка России Татьяна Иванова

Народная артистка России Татьяна Иванова умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Ярославской области. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T09:26

2021-03-09T09:26

2021-03-09T09:46

культура

ярославская область

общество

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Народная артистка России Татьяна Иванова умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Ярославской области.Артистка до последних дней активно работала в театре драмы имени Федора Волкова, а в феврале состоялся бенефис, посвященный 50-летию ее сценической деятельности.Татьяна Иванова — советская и российская актриса театра и кино. После окончания в 1971 году Ярославского театрального училища поступила в труппу театра имени Волкова, где проработала всю жизнь. На ее счету более ста ролей в различных спектаклях.

ярославская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, общество