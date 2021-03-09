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Умерла народная артистка России Татьяна Иванова
Умерла народная артистка России Татьяна Иванова
Народная артистка России Татьяна Иванова умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Ярославской области. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T09:26
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культура
ярославская область
общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Народная артистка России Татьяна Иванова умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Ярославской области.Артистка до последних дней активно работала в театре драмы имени Федора Волкова, а в феврале состоялся бенефис, посвященный 50-летию ее сценической деятельности.Татьяна Иванова — советская и российская актриса театра и кино. После окончания в 1971 году Ярославского театрального училища поступила в труппу театра имени Волкова, где проработала всю жизнь. На ее счету более ста ролей в различных спектаклях.
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ярославская область, общество

Умерла народная артистка России Татьяна Иванова

09:26 09.03.2021 (обновлено: 09:46 09.03.2021)
 
© Фото : Правительство Ярославской областиНародная артистка России Татьяна Иванова
Народная артистка России Татьяна Иванова - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Фото : Правительство Ярославской области
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МОСКВА, 9 марРИА Новости. Народная артистка России Татьяна Иванова умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Ярославской области.
"Актриса безграничного таланта, яркая, честная перед собой и зрителем, она не просто блистательно играла на сцене родного театра. Она жила им, заставляя зрителя плакать и смеяться вместе со своими героинями. В каждом жесте отражалась ее уникальность, каждая ее работа выстраданная, пережитая, любимая", — говорится в некрологе.
Артистка до последних дней активно работала в театре драмы имени Федора Волкова, а в феврале состоялся бенефис, посвященный 50-летию ее сценической деятельности.
Татьяна Иванова — советская и российская актриса театра и кино. После окончания в 1971 году Ярославского театрального училища поступила в труппу театра имени Волкова, где проработала всю жизнь. На ее счету более ста ролей в различных спектаклях.
 
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