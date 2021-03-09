https://ria.ru/20210309/ispaniya-1600438382.html
В Испании оценили решение Европарламента о лишении Пучдемона иммунитета
В Испании оценили решение Европарламента о лишении Пучдемона иммунитета
Решение Европарламента лишить бывшего председателя каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и еще двух политиков депутатской неприкосновенности... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:24
2021-03-09T12:24
2021-03-09T12:38
аранча гонсалес лайя
европарламент
карлес пучдемон
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МАДРИД, 9 мар – РИА Новости. Решение Европарламента лишить бывшего председателя каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и еще двух политиков депутатской неприкосновенности свидетельствует об уважении Евросоюза к испанскому правосудию, заявила глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лайя."Европейский парламент принял решение лишить парламентского иммунитета Пучдемона, (Карлы) Понсати и (Тони) Комина, чтобы они предстали перед испанским правосудием", - сказала Лайя в специальном заявлении."Этим решением он передает три послания. Евродепутат не может иметь преимущество, чтобы защищаться от того, чтобы предстать перед национальным правосудием из-за возможного нарушения национального законодательства. Второе – это твердость правового государства Испании, уважение работы испанского правосудия. Третье – проблемы Каталонии решаются в Испании, не решаются в Европе. Именно этой линии придерживалось правительство Испании, протягивая руку всем политическим силам Каталонии, чтобы искать решение проблем Каталонии путем диалога и переговоров. Это послание мы сегодня также получили от Европарламента", - сказала она.Депутаты Европейского парламента на мартовской пленарной сессии проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы правительства Каталонии евродепутата Пучдемона, а также еще двух депутатов Европарламента - Комина и Понсати, в отношении которых возбуждены дела в Испании в связи с проведением незаконного референдума в Каталонии в 2017 году.Решения о снятии депутатской неприкосновенности были поддержаны большинством голосов. В частности, за лишение депутатского иммунитета Пучдемона проголосовали 400 депутатов, 248 выступили против этого решения, 45 - воздержались.Ранее за лишение депутатов неприкосновенности проголосовал парламентский комитет по правовым вопросам. При этом депутатский мандат они не потеряют. Лишение депутатской неприкосновенности может обернуться возобновлением рассмотрения запросов об экстрадиции Комина и Пучдемона в Испанию в бельгийских судах. Случаем с Понсати должно заняться британское правосудие, поскольку она живет в Великобритании.В январе этого года бельгийский суд окончательно отказал в экстрадиции Испании еще одного бывшего члена правительства Пучдемона Луиса Пуча.Пучдемон, а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года. После этого они были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, Комин и Понсати были избраны в Европарламент.
https://ria.ru/20210309/puchdemon-1600425866.html
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аранча гонсалес лайя, европарламент, карлес пучдемон, каталония, евросоюз, мид испании, великобритания, европа, в мире
МАДРИД, 9 мар – РИА Новости.
Решение Европарламента
лишить бывшего председателя каталонского женералитета Карлеса Пучдемона
и еще двух политиков депутатской неприкосновенности свидетельствует об уважении Евросоюза
к испанскому правосудию, заявила глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лайя
.
"Европейский парламент принял решение лишить парламентского иммунитета Пучдемона, (Карлы) Понсати и (Тони) Комина, чтобы они предстали перед испанским правосудием", - сказала Лайя в специальном заявлении.
"Этим решением он передает три послания. Евродепутат не может иметь преимущество, чтобы защищаться от того, чтобы предстать перед национальным правосудием из-за возможного нарушения национального законодательства. Второе – это твердость правового государства Испании, уважение работы испанского правосудия. Третье – проблемы Каталонии
решаются в Испании
, не решаются в Европе
. Именно этой линии придерживалось правительство Испании, протягивая руку всем политическим силам Каталонии, чтобы искать решение проблем Каталонии путем диалога и переговоров. Это послание мы сегодня также получили от Европарламента", - сказала она.
Депутаты Европейского парламента на мартовской пленарной сессии проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности бывшего главы правительства Каталонии евродепутата Пучдемона, а также еще двух депутатов Европарламента - Комина и Понсати, в отношении которых возбуждены дела в Испании в связи с проведением незаконного референдума в Каталонии в 2017 году.
Решения о снятии депутатской неприкосновенности были поддержаны большинством голосов. В частности, за лишение депутатского иммунитета Пучдемона проголосовали 400 депутатов, 248 выступили против этого решения, 45 - воздержались.
Ранее за лишение депутатов неприкосновенности проголосовал парламентский комитет по правовым вопросам. При этом депутатский мандат они не потеряют. Лишение депутатской неприкосновенности может обернуться возобновлением рассмотрения запросов об экстрадиции Комина и Пучдемона в Испанию в бельгийских судах. Случаем с Понсати должно заняться британское правосудие, поскольку она живет в Великобритании
.
В январе этого года бельгийский суд окончательно отказал в экстрадиции Испании еще одного бывшего члена правительства Пучдемона Луиса Пуча.
Пучдемон, а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом в конце октября 2017 года. После этого они были объявлены в национальный и европейский розыск. В мае 2019 года Пучдемон, Комин и Понсати были избраны в Европарламент.