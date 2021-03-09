https://ria.ru/20210309/huawei-1600420453.html

Успех на рынке и премьера года: Huawei презентует MateBook D 16

Успех на рынке и премьера года: Huawei презентует MateBook D 16

Два лэптопа от Huawei вошли в топ-5 самых продаваемых ноутбуков России. Такие данные по итогам 2020 года приводит глобальная аналитическая платформа Gfk. В... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T10:41

2021-03-09T10:41

2021-03-09T13:14

россия

huawei technologies

технологии

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Два лэптопа от Huawei вошли в топ-5 самых продаваемых ноутбуков России. Такие данные по итогам 2020 года приводит глобальная аналитическая платформа Gfk. В компании намерены зафиксировать успех и в марте презентуют новую модель — первый широкоэкранный и самый мощный в истории бренда ноутбук Huawei MateBook D 16.Особой популярностью у россиян в прошлом году пользовались Huawei MateBook D 14 и MateBook D 15 — многие покупали эти модели для работы и учебы на удаленке. Ноутбуки выделяются такими преимуществами, как современный дизайн, широкий безрамочный экран, продолжительное время автономной работы и фирменная беспроводная технология передачи данных.По данным опроса, проведенного Huawei среди пользователей ноутбуков семейства MateBook, 80,6 процента респондентов отметили впечатляющий дизайн ноутбуков с ярким дисплеем с тонкими рамками и цельнометаллическим корпусом. Высокую производительность отметили 83,9 процента опрошенных, 51,6 процента — интуитивную удобную систему разблокировки со сканером отпечатков пальцев. Треть опрошенных оценили функцию Huawei Share, обеспечивающую возможность передачи файлов между ПК, планшетами и смартфонами.Как оказалось, 38,7 процента участников опроса сообщили, что в основном смотрят с их помощью видео и сайты в интернете, 27,4 процента используют их для учебы, 16,1 процента пользователей применяют для работы с графическими редакторами. Среди популярных сценариев использования значатся электронная переписка и другие офисные задачи.Huawei MateBook D 14 и MateBook D 15 доступны в России с процессорами AMD и Intel. Ноутбуки оснащены качественными Full HD IPS-экранами с диагоналями 14 и 15,6 дюйма соответственно, двухканальной оперативной памятью DDR4 объемом восемь гигабайт и твердотельным накопителем NVMe емкостью 512 гигабайт.В компании Huawei намерены зафиксировать успех и уже анонсировали выход новой модели MateBook D 16 с широким 16,1-дюймовым экраном. Устройство станет самым мощным ноутбуком в истории бренда благодаря новейшему процессору серии AMD Ryzen™ 4000 H. MateBook D 16 имеет тонкий металлический корпус, высокопроизводительную систему охлаждения, улучшенные фирменные технологии беспроводной передачи данных между устройствами и ряд других характеристик, которые сделают работу с гаджетом еще эффективнее. В России предзаказ на модель стартует 23 марта.

https://ria.ru/20210212/huawei-1597186233.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, huawei technologies, технологии