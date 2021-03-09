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На Гавайях объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы
На Гавайях объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы
Власти округа Мауи на Гавайях объявили обязательную эвакуацию населения из-за "неминуемой" угрозы прорыва дамбы Каупакалуа (Kaupakalua), сообщило местное... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T09:02
2021-03-09T09:48
гавайи
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти округа Мауи на Гавайях объявили обязательную эвакуацию населения из-за "неминуемой" угрозы прорыва дамбы Каупакалуа (Kaupakalua), сообщило местное управление по чрезвычайным ситуациям."Управление по чрезвычайным ситуациям сообщило о неминуемой угрозе разрушения дамбы Каупакалуа ... ожидается опасное для жизни наводнение и значительный ущерб имуществу в районах Хайку и Паувела ниже по течению от дамбы. Власти округа Мауи объявили эвакуацию в опасных зонах", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления. Автотрасса в районе Хайку была перекрыта.Как сообщается, вода достигла вершины дамбы из-за сильных дождей. Власти начали открывать убежища для размещения эвакуированных.
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гавайи, в мире

На Гавайях объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы

09:02 09.03.2021 (обновлено: 09:48 09.03.2021)
 
© REUTERS / Maggie T SutrovЗатопленная дорога возле дамбы Каупакалуа, Гавайи
Затопленная дорога возле дамбы Каупакалуа, Гавайи - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© REUTERS / Maggie T Sutrov
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти округа Мауи на Гавайях объявили обязательную эвакуацию населения из-за "неминуемой" угрозы прорыва дамбы Каупакалуа (Kaupakalua), сообщило местное управление по чрезвычайным ситуациям.
"Управление по чрезвычайным ситуациям сообщило о неминуемой угрозе разрушения дамбы Каупакалуа ... ожидается опасное для жизни наводнение и значительный ущерб имуществу в районах Хайку и Паувела ниже по течению от дамбы. Власти округа Мауи объявили эвакуацию в опасных зонах", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления. Автотрасса в районе Хайку была перекрыта.
Как сообщается, вода достигла вершины дамбы из-за сильных дождей. Власти начали открывать убежища для размещения эвакуированных.
Узбекистан - РИА Новости, 1920, 02.05.2020
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