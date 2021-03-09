https://ria.ru/20210309/gavayi-1600405178.html

На Гавайях объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы

На Гавайях объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы

Власти округа Мауи на Гавайях объявили обязательную эвакуацию населения из-за "неминуемой" угрозы прорыва дамбы Каупакалуа (Kaupakalua), сообщило местное... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T09:02

2021-03-09T09:02

2021-03-09T09:48

гавайи

в мире

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Власти округа Мауи на Гавайях объявили обязательную эвакуацию населения из-за "неминуемой" угрозы прорыва дамбы Каупакалуа (Kaupakalua), сообщило местное управление по чрезвычайным ситуациям."Управление по чрезвычайным ситуациям сообщило о неминуемой угрозе разрушения дамбы Каупакалуа ... ожидается опасное для жизни наводнение и значительный ущерб имуществу в районах Хайку и Паувела ниже по течению от дамбы. Власти округа Мауи объявили эвакуацию в опасных зонах", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления. Автотрасса в районе Хайку была перекрыта.Как сообщается, вода достигла вершины дамбы из-за сильных дождей. Власти начали открывать убежища для размещения эвакуированных.

https://ria.ru/20200502/1570881678.html

гавайи

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гавайи, в мире