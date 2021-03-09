https://ria.ru/20210309/feyki-1600393131.html

СМИ: в ГД предложили наказывать за фейки, вызывающие рост цен на продукты

СМИ: в ГД предложили наказывать за фейки, вызывающие рост цен на продукты

В Госдуме предлагают штрафовать и лишать свободы за распространение ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продукты и рост цен, пишет газета РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T02:25

2021-03-09T02:25

2021-03-09T02:25

россия

анатолий выборный

госдума рф

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Госдуме предлагают штрафовать и лишать свободы за распространение ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продукты и рост цен, пишет газета "Известия".Проект поправок разработал депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный, сообщает издание.В качестве наказания предусмотрен штраф для физических лиц от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет, а для юридических лиц от 500 до 800 тысяч рублей.Как сообщает издание, инициативу поддерживает Федеральная антимонопольная служба.

https://ria.ru/20210305/produkty-1600148366.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анатолий выборный, госдума рф, общество