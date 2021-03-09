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СМИ: в ГД предложили наказывать за фейки, вызывающие рост цен на продукты
СМИ: в ГД предложили наказывать за фейки, вызывающие рост цен на продукты
В Госдуме предлагают штрафовать и лишать свободы за распространение ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продукты и рост цен, пишет газета РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T02:25
2021-03-09T02:25
россия
анатолий выборный
госдума рф
общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Госдуме предлагают штрафовать и лишать свободы за распространение ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продукты и рост цен, пишет газета "Известия".Проект поправок разработал депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный, сообщает издание.В качестве наказания предусмотрен штраф для физических лиц от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет, а для юридических лиц от 500 до 800 тысяч рублей.Как сообщает издание, инициативу поддерживает Федеральная антимонопольная служба.
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россия, анатолий выборный, госдума рф, общество

СМИ: в ГД предложили наказывать за фейки, вызывающие рост цен на продукты

02:25 09.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в магазине
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Госдуме предлагают штрафовать и лишать свободы за распространение ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продукты и рост цен, пишет газета "Известия".
Проект поправок разработал депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный, сообщает издание.
"Новые нормы дополняют статью УК 185.3. "Манипулирование рынком" новой третьей частью, в которой появляется ответственность за "Публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости", - говорится в материале.
В качестве наказания предусмотрен штраф для физических лиц от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет, а для юридических лиц от 500 до 800 тысяч рублей.
Как сообщает издание, инициативу поддерживает Федеральная антимонопольная служба.
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