https://ria.ru/20210309/feyki-1600393131.html
СМИ: в ГД предложили наказывать за фейки, вызывающие рост цен на продукты
СМИ: в ГД предложили наказывать за фейки, вызывающие рост цен на продукты
В Госдуме предлагают штрафовать и лишать свободы за распространение ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продукты и рост цен, пишет газета РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T02:25
2021-03-09T02:25
2021-03-09T02:25
россия
анатолий выборный
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общество
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В Госдуме предлагают штрафовать и лишать свободы за распространение ложной информации, которая провоцирует ажиотажный спрос на продукты и рост цен, пишет газета "Известия".Проект поправок разработал депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный, сообщает издание.В качестве наказания предусмотрен штраф для физических лиц от 200 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет, а для юридических лиц от 500 до 800 тысяч рублей.Как сообщает издание, инициативу поддерживает Федеральная антимонопольная служба.
https://ria.ru/20210305/produkty-1600148366.html
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