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В России предложили ограничить рекламу фастфуда
В России предложили ограничить рекламу фастфуда
Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил в Министерство здравоохранения письмо с предложением... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T09:30
2021-03-09T11:17
максим петунин
россия
общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил в Министерство здравоохранения письмо с предложением ограничить рекламу фастфуда в России, сообщил RT.Он призвал запретить ее в печатных СМИ, интернете, на наружных уличных конструкциях, а также на телевидении и радио с 08:00 до 23:00 часов.Петунин напомнил, что рестораны быстрого питания имеют право использовать все рекламные инструменты для продвижения продукции — это, по его мнению, превратило посещение таких заведений в "стиль жизни" для многих россиян.Автор инициативы отметил, что эксперты в области здравоохранения постоянно предупреждают о вреде фастфуда и серьезных последствиях для здоровья, а некоторые зарубежные страны предприняли меры для снижения числа любителей ресторанов быстрого питания.
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максим петунин, россия, общество

В России предложили ограничить рекламу фастфуда

09:30 09.03.2021 (обновлено: 11:17 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Петр ЧерновРесторан быстрого питания McDonald’s
Ресторан быстрого питания McDonald’s - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Петр Чернов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил в Министерство здравоохранения письмо с предложением ограничить рекламу фастфуда в России, сообщил RT.
Он призвал запретить ее в печатных СМИ, интернете, на наружных уличных конструкциях, а также на телевидении и радио с 08:00 до 23:00 часов.
Петунин напомнил, что рестораны быстрого питания имеют право использовать все рекламные инструменты для продвижения продукции — это, по его мнению, превратило посещение таких заведений в "стиль жизни" для многих россиян.
Автор инициативы отметил, что эксперты в области здравоохранения постоянно предупреждают о вреде фастфуда и серьезных последствиях для здоровья, а некоторые зарубежные страны предприняли меры для снижения числа любителей ресторанов быстрого питания.
Дрессировка черноморских дельфинов в Сочинском дельфинарии в парке Ривьера - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 16:19
В Госдуму внесли проект о запрете вылова животных для дельфинариев
 
Максим ПетунинРоссияОбщество
 
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