https://ria.ru/20210309/fastfud-1600408418.html

В России предложили ограничить рекламу фастфуда

В России предложили ограничить рекламу фастфуда

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил в Министерство здравоохранения письмо с предложением... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T09:30

2021-03-09T09:30

2021-03-09T11:17

максим петунин

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/154943/42/1549434247_0:229:2828:1820_1920x0_80_0_0_749e6cac5cffd96db03fec4662f3bb0c.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин направил в Министерство здравоохранения письмо с предложением ограничить рекламу фастфуда в России, сообщил RT.Он призвал запретить ее в печатных СМИ, интернете, на наружных уличных конструкциях, а также на телевидении и радио с 08:00 до 23:00 часов.Петунин напомнил, что рестораны быстрого питания имеют право использовать все рекламные инструменты для продвижения продукции — это, по его мнению, превратило посещение таких заведений в "стиль жизни" для многих россиян.Автор инициативы отметил, что эксперты в области здравоохранения постоянно предупреждают о вреде фастфуда и серьезных последствиях для здоровья, а некоторые зарубежные страны предприняли меры для снижения числа любителей ресторанов быстрого питания.

https://ria.ru/20210304/delfinarii-1599943433.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим петунин, россия, общество