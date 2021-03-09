https://ria.ru/20210309/evro-1600460339.html

Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с сентября

Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с сентября

Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с 2 сентября прошлого года, доллар торгуется под отметкой в 74 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T14:09

2021-03-09T14:09

2021-03-09T15:01

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

цены на нефть

московская биржа

brent

экономика

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с 2 сентября прошлого года, доллар торгуется под отметкой в 74 рубля, следует из данных Московской биржи.На 14:05 мск европейская валюта расчетами "завтра" снижалась на 47 копеек, до 87,97 рубля (курс уже опускался до 87,95 рубля), доллар — на 31 копейку, до 73,89 рубля.Курс рубля нашел стимулы для роста: в частности, поддержку оказывает дорожающая нефть. Майский фьючерс на смесь марки Brent растет на 1,2% — до 69,06 доллара за баррель. Накануне ночью нефть Brent превысила отметку в 70 долларов за баррель впервые с января 2020 года.На прошлой неделе ОПЕК+ решила сохранить текущий уровень добычи черного золота для всех стран альянса, кроме России и Казахстана — они смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, это отвечает внутренним потребностям российского рынка, где спрос на АЗС уже выше докризисных уровней. По его словам, необходимо увеличивать объемы нефтепереработки на НПЗ.Из-за падения спроса во время пандемии коронавируса с мая 2020-го ОПЕК+ сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Но по мере улучшения ситуации ограничения корректировали, на март этого года они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки.

https://ria.ru/20210222/rubl-1598607953.html

https://ria.ru/20210308/inflyatsiya-1600129557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, цены на нефть, московская биржа, brent, экономика