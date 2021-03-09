https://ria.ru/20210309/erevan-1600511705.html
В Ереване полиция пытается взять в кольцо протестующих у парламента
В Ереване полиция пытается взять в кольцо протестующих у парламента
Дополнительные силы полиции были стянуты к парламенту Армении, где проходит акция оппозиции, после призывов блокировать входы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T18:25
2021-03-09T18:25
2021-03-09T18:48
ситуация в армении
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600502279_0:287:3071:2014_1920x0_80_0_0_583220dd6151bbaddf6684dc86242bab.jpg
ЕРЕВАН, 9 мар – РИА Новости. Дополнительные силы полиции были стянуты к парламенту Армении, где проходит акция оппозиции, после призывов блокировать входы, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян призвал своих сторонников заблокировать все входы в парламент, у здания которого проходит акция с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. До этого оппозиционеры несколько дней блокировали входы в парламент с центрального проспекта Багарамяна, во вторник они окружили дежурный вход с улицы Демирчяна.Сейчас оппозиционеры уже приступили к установке дополнительных палаток. К месту проведения акции стянуты дополнительные силы полиции. Лидеры протеста призывают полицию не применять силу.Позднее к демонстрантам были стянуты полицейские в касках с щитами и дубинками. Они выстроились в ряд, но разгонять акцию не стали.Акция протеста продолжается, участники скандируют "Нация, армия, победа".Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://radiosputnik.ria.ru/20210307/armeniya-1600289296.html
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600502279_360:167:2868:2048_1920x0_80_0_0_e27810acd88c84460a6359496f83f0e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в армении, ереван, армения, в мире
ЕРЕВАН, 9 мар – РИА Новости. Дополнительные силы полиции были стянуты к парламенту Армении, где проходит акция оппозиции, после призывов блокировать входы, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян призвал своих сторонников заблокировать все входы в парламент, у здания которого проходит акция с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. До этого оппозиционеры несколько дней блокировали входы в парламент с центрального проспекта Багарамяна, во вторник они окружили дежурный вход с улицы Демирчяна.
Сейчас оппозиционеры уже приступили к установке дополнительных палаток. К месту проведения акции стянуты дополнительные силы полиции. Лидеры протеста призывают полицию не применять силу.
Позднее к демонстрантам были стянуты полицейские в касках с щитами и дубинками. Они выстроились в ряд, но разгонять акцию не стали.
Акция протеста продолжается, участники скандируют "Нация, армия, победа".
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.