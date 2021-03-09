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В Ереване полиция пытается взять в кольцо протестующих у парламента
В Ереване полиция пытается взять в кольцо протестующих у парламента
Дополнительные силы полиции были стянуты к парламенту Армении, где проходит акция оппозиции, после призывов блокировать входы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T18:25
2021-03-09T18:48
ситуация в армении
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 9 мар – РИА Новости. Дополнительные силы полиции были стянуты к парламенту Армении, где проходит акция оппозиции, после призывов блокировать входы, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян призвал своих сторонников заблокировать все входы в парламент, у здания которого проходит акция с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. До этого оппозиционеры несколько дней блокировали входы в парламент с центрального проспекта Багарамяна, во вторник они окружили дежурный вход с улицы Демирчяна.Сейчас оппозиционеры уже приступили к установке дополнительных палаток. К месту проведения акции стянуты дополнительные силы полиции. Лидеры протеста призывают полицию не применять силу.Позднее к демонстрантам были стянуты полицейские в касках с щитами и дубинками. Они выстроились в ряд, но разгонять акцию не стали.Акция протеста продолжается, участники скандируют "Нация, армия, победа".Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://radiosputnik.ria.ru/20210307/armeniya-1600289296.html
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ситуация в армении, ереван, армения, в мире

В Ереване полиция пытается взять в кольцо протестующих у парламента

18:25 09.03.2021 (обновлено: 18:48 09.03.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Ереване
Акция протеста оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 9 мар – РИА Новости. Дополнительные силы полиции были стянуты к парламенту Армении, где проходит акция оппозиции, после призывов блокировать входы, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян призвал своих сторонников заблокировать все входы в парламент, у здания которого проходит акция с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. До этого оппозиционеры несколько дней блокировали входы в парламент с центрального проспекта Багарамяна, во вторник они окружили дежурный вход с улицы Демирчяна.
Сейчас оппозиционеры уже приступили к установке дополнительных палаток. К месту проведения акции стянуты дополнительные силы полиции. Лидеры протеста призывают полицию не применять силу.
Позднее к демонстрантам были стянуты полицейские в касках с щитами и дубинками. Они выстроились в ряд, но разгонять акцию не стали.
Акция протеста продолжается, участники скандируют "Нация, армия, победа".
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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