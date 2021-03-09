https://ria.ru/20210309/erevan-1600511705.html

В Ереване полиция пытается взять в кольцо протестующих у парламента

В Ереване полиция пытается взять в кольцо протестующих у парламента

Дополнительные силы полиции были стянуты к парламенту Армении, где проходит акция оппозиции, после призывов блокировать входы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T18:25

2021-03-09T18:25

2021-03-09T18:48

ситуация в армении

ереван

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600502279_0:287:3071:2014_1920x0_80_0_0_583220dd6151bbaddf6684dc86242bab.jpg

ЕРЕВАН, 9 мар – РИА Новости. Дополнительные силы полиции были стянуты к парламенту Армении, где проходит акция оппозиции, после призывов блокировать входы, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян призвал своих сторонников заблокировать все входы в парламент, у здания которого проходит акция с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. До этого оппозиционеры несколько дней блокировали входы в парламент с центрального проспекта Багарамяна, во вторник они окружили дежурный вход с улицы Демирчяна.Сейчас оппозиционеры уже приступили к установке дополнительных палаток. К месту проведения акции стянуты дополнительные силы полиции. Лидеры протеста призывают полицию не применять силу.Позднее к демонстрантам были стянуты полицейские в касках с щитами и дубинками. Они выстроились в ряд, но разгонять акцию не стали.Акция протеста продолжается, участники скандируют "Нация, армия, победа".Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://radiosputnik.ria.ru/20210307/armeniya-1600289296.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в армении, ереван, армения, в мире