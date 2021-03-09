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Аргентина выдала России колумбийца, обвиняемого в краже драгоценностей
Аргентина выдала России колумбийца, обвиняемого в краже драгоценностей
Аргентина приняла решение об экстрадиции в Россию гражданина Колумбии, обвиняемого в краже драгоценностей на 160 миллионов рублей, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T00:25
2021-03-09T00:25
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Аргентина приняла решение об экстрадиции в Россию гражданина Колумбии, обвиняемого в краже драгоценностей на 160 миллионов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.По информации ведомства, в России он обвиняется в краже в особо крупном размере.По версии следствия, в июле 2018 года в выставочном павильоне Казани злоумышленник с сообщниками похитил у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан с драгоценностями на 160 миллионов рублей. После этого скрылся с места преступления.Суд в Казани заочно арестовал преступника, и тот был объявлен в розыск.В сентябре 2019 года обвиняемый был задержан в Аргентине. Процесс экстрадиции был многоступенчатым, на протяжении 2019-2020 годов дополнительно представлялись Генеральной прокуратурой РФ материалы и доказательства. В сентябре 2020 года удалось добиться положительного решения о его выдаче. В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Эдгар Алехандро Валеро Валеро будет доставлен в Москву.
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россия, аргентина, колумбия, в мире

Аргентина выдала России колумбийца, обвиняемого в краже драгоценностей

00:25 09.03.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Аргентина приняла решение об экстрадиции в Россию гражданина Колумбии, обвиняемого в краже драгоценностей на 160 миллионов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.
"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Аргентинской Республики экстрадировали в Россию гражданина Республики Колумбия Эдгара Алехандро Валеро Валеро", - сказал Иванов.
По информации ведомства, в России он обвиняется в краже в особо крупном размере.
По версии следствия, в июле 2018 года в выставочном павильоне Казани злоумышленник с сообщниками похитил у сотрудника ювелирной компании Seven Diamonds дорожный чемодан с драгоценностями на 160 миллионов рублей. После этого скрылся с места преступления.
Суд в Казани заочно арестовал преступника, и тот был объявлен в розыск.
В сентябре 2019 года обвиняемый был задержан в Аргентине. Процесс экстрадиции был многоступенчатым, на протяжении 2019-2020 годов дополнительно представлялись Генеральной прокуратурой РФ материалы и доказательства. В сентябре 2020 года удалось добиться положительного решения о его выдаче. В сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола Эдгар Алехандро Валеро Валеро будет доставлен в Москву.
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