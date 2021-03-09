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В Экспоцентре открылась "Российская строительная неделя 2021"
В Экспоцентре открылась "Российская строительная неделя 2021"
В столичном Экспоцентре открылась "Российская строительная неделя - 2021", где отечественные и зарубежные компании с 9 по 12 марта продемонстрируют передовые... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T17:30
2021-03-09T17:30
экспоцентр
москва
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В столичном Экспоцентре открылась "Российская строительная неделя - 2021", где отечественные и зарубежные компании с 9 по 12 марта продемонстрируют передовые технологии и инновационные идеи отрасли, сообщила журналистам заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Анна Садовничая.Также она рассказала о насыщенной деловой программе, где одновременно будут работать шесть дискуссионных площадок, подчеркнув важность проведения выставочных мероприятий в офлайн-режиме, где происходит живое общение и обмен опытом. Особое внимание будет уделено вопросу цифровизации отрасли, развитию информационных систем и применению BIM-технологий в строительстве, а также цифровой системе в девелопменте и технологиям умного дома.Ключевым событием недели станет выставка RosBuild 2021, которая объединит ведущих производителей строительных, отделочных материалов и оборудования высокого качества и ознакомит с инновационными технологиями строительной отрасли.Главной целью проекта является содействие реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и программ, направленных на увеличение объемов строительства, благоустройства территорий, формирования необходимой для комфортной жизни современной инфраструктуры."Для многих строительных компаний участие в "Российской строительной неделе" – это не столько способ получить конкурентное преимущество, но и обязательное условие сохранения позиций на рынке и дальнейшего развития", - сказала Садовничая.Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на торжественной церемонии открытия недели отметил, что на выставке представлено много направлений строительной деятельности, это в первую очередь, промышленность строительных материалов.АО "Экспоцентр" организует выставку под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке Минстроя РФ, Минпромторга РФ, Ассоциации "Национальное объединение застройщиков жилья", Союза архитекторов РФ, Ассоциации деревянного домостроения, Национального объединения строителей, Союза проектировщиков РФ, Гильдии управляющих девелоперов, Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ, Ассоциации производителей керамических материалов.
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экспоцентр, москва

В Экспоцентре открылась "Российская строительная неделя 2021"

17:30 09.03.2021
 
© Фото : предоставлено АО "ЭКСПОЦЕНТР"Российская строительная неделя - 2021
Российская строительная неделя - 2021 - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© Фото : предоставлено АО "ЭКСПОЦЕНТР"
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В столичном Экспоцентре открылась "Российская строительная неделя - 2021", где отечественные и зарубежные компании с 9 по 12 марта продемонстрируют передовые технологии и инновационные идеи отрасли, сообщила журналистам заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Анна Садовничая.
"В этом году экспонентами стало порядка 140 отечественных компаний и восемь компаний-представителей зарубежных стран. На выставке представлено пять масштабных коллективных экспозиций субъектов нашей страны - Владимирской, Воронежской, Омской, Саратовской и Тверской областей", - отметила Садовничая.
Также она рассказала о насыщенной деловой программе, где одновременно будут работать шесть дискуссионных площадок, подчеркнув важность проведения выставочных мероприятий в офлайн-режиме, где происходит живое общение и обмен опытом. Особое внимание будет уделено вопросу цифровизации отрасли, развитию информационных систем и применению BIM-технологий в строительстве, а также цифровой системе в девелопменте и технологиям умного дома.
Ключевым событием недели станет выставка RosBuild 2021, которая объединит ведущих производителей строительных, отделочных материалов и оборудования высокого качества и ознакомит с инновационными технологиями строительной отрасли.
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Главной целью проекта является содействие реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и программ, направленных на увеличение объемов строительства, благоустройства территорий, формирования необходимой для комфортной жизни современной инфраструктуры.
"Для многих строительных компаний участие в "Российской строительной неделе" – это не столько способ получить конкурентное преимущество, но и обязательное условие сохранения позиций на рынке и дальнейшего развития", - сказала Садовничая.
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на торжественной церемонии открытия недели отметил, что на выставке представлено много направлений строительной деятельности, это в первую очередь, промышленность строительных материалов.
"Очень серьезная экспозиция представлена столичным регионом. Экспозиция включила в себя проекты, которые образуют комплексное развитие территорий и будут реализованы в Москве. О таком опыте комплексного развития территорий по всей стране мы говорили в декабре прошлого года. Конечно, не весь опыт мы можем транслировать на всю страну, но стоит обратить внимание на столичный опыт, формируя новый взгляд и идеи", - отметил министр.
АО "Экспоцентр" организует выставку под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке Минстроя РФ, Минпромторга РФ, Ассоциации "Национальное объединение застройщиков жилья", Союза архитекторов РФ, Ассоциации деревянного домостроения, Национального объединения строителей, Союза проектировщиков РФ, Гильдии управляющих девелоперов, Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ, Ассоциации производителей керамических материалов.
 
ЭкспоцентрМосква
 
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