https://ria.ru/20210309/ekspotsentr-1600500273.html

В Экспоцентре открылась "Российская строительная неделя 2021"

В Экспоцентре открылась "Российская строительная неделя 2021"

В столичном Экспоцентре открылась "Российская строительная неделя - 2021", где отечественные и зарубежные компании с 9 по 12 марта продемонстрируют передовые... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T17:30

2021-03-09T17:30

2021-03-09T17:30

экспоцентр

москва

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В столичном Экспоцентре открылась "Российская строительная неделя - 2021", где отечественные и зарубежные компании с 9 по 12 марта продемонстрируют передовые технологии и инновационные идеи отрасли, сообщила журналистам заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Анна Садовничая.Также она рассказала о насыщенной деловой программе, где одновременно будут работать шесть дискуссионных площадок, подчеркнув важность проведения выставочных мероприятий в офлайн-режиме, где происходит живое общение и обмен опытом. Особое внимание будет уделено вопросу цифровизации отрасли, развитию информационных систем и применению BIM-технологий в строительстве, а также цифровой системе в девелопменте и технологиям умного дома.Ключевым событием недели станет выставка RosBuild 2021, которая объединит ведущих производителей строительных, отделочных материалов и оборудования высокого качества и ознакомит с инновационными технологиями строительной отрасли.Главной целью проекта является содействие реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и программ, направленных на увеличение объемов строительства, благоустройства территорий, формирования необходимой для комфортной жизни современной инфраструктуры."Для многих строительных компаний участие в "Российской строительной неделе" – это не столько способ получить конкурентное преимущество, но и обязательное условие сохранения позиций на рынке и дальнейшего развития", - сказала Садовничая.Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на торжественной церемонии открытия недели отметил, что на выставке представлено много направлений строительной деятельности, это в первую очередь, промышленность строительных материалов.АО "Экспоцентр" организует выставку под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке Минстроя РФ, Минпромторга РФ, Ассоциации "Национальное объединение застройщиков жилья", Союза архитекторов РФ, Ассоциации деревянного домостроения, Национального объединения строителей, Союза проектировщиков РФ, Гильдии управляющих девелоперов, Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности РФ, Ассоциации производителей керамических материалов.

https://ria.ru/20210212/ekspotsentr-1597166280.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экспоцентр, москва