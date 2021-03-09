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Путин призвал совместить научные знания и потребности экономики
Путин призвал совместить научные знания и потребности экономики
Президент РФ Владимир Путин, говоря о декарбонизации, заявил, что очень важно совместить научные знания и потребности сегодняшней экономики, нужно это не только РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:21
2021-03-09T14:21
евразийский экономический союз
снг
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о декарбонизации, заявил, что очень важно совместить научные знания и потребности сегодняшней экономики, нужно это не только внутри страны, но и сотрудничать с другими заинтересованными государствами, прежде всего, со странами ЕАЭС и СНГ."Мы знаем, с чем совсем недавно столкнулись европейские страны, юг Соединённых Штатов, когда замерзали ветряные мельницы, и для того, чтобы их разморозить, нужно было прибегать к использованию таких энергетических источников, которые в принципе даже в некоторых местах и запрещены для производства электроэнергии", - сказал Путин на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.Президент подчеркнул, что "очень важно совместить научные знания, потребности сегодняшней экономики, смотреть в будущее и сотрудничать"."Безусловно, это нужно делать вместе с коллегами не только внутри страны, но и прежде всего, конечно, со странами ЕврАзЭС, СНГ и вообще со всеми коллегами, которые заинтересованы в результатах совместной работы. Очень интересное направление", - сказал глава государства.
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евразийский экономический союз, снг, владимир путин, в мире

Путин призвал совместить научные знания и потребности экономики

14:21 09.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о декарбонизации, заявил, что очень важно совместить научные знания и потребности сегодняшней экономики, нужно это не только внутри страны, но и сотрудничать с другими заинтересованными государствами, прежде всего, со странами ЕАЭС и СНГ.
"Мы знаем, с чем совсем недавно столкнулись европейские страны, юг Соединённых Штатов, когда замерзали ветряные мельницы, и для того, чтобы их разморозить, нужно было прибегать к использованию таких энергетических источников, которые в принципе даже в некоторых местах и запрещены для производства электроэнергии", - сказал Путин на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.
Президент подчеркнул, что "очень важно совместить научные знания, потребности сегодняшней экономики, смотреть в будущее и сотрудничать".
"Безусловно, это нужно делать вместе с коллегами не только внутри страны, но и прежде всего, конечно, со странами ЕврАзЭС, СНГ и вообще со всеми коллегами, которые заинтересованы в результатах совместной работы. Очень интересное направление", - сказал глава государства.
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