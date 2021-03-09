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Путин призвал совместить научные знания и потребности экономики
Путин призвал совместить научные знания и потребности экономики
Президент РФ Владимир Путин, говоря о декарбонизации, заявил, что очень важно совместить научные знания и потребности сегодняшней экономики, нужно это не только РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T14:21
2021-03-09T14:21
2021-03-09T14:21
евразийский экономический союз
снг
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о декарбонизации, заявил, что очень важно совместить научные знания и потребности сегодняшней экономики, нужно это не только внутри страны, но и сотрудничать с другими заинтересованными государствами, прежде всего, со странами ЕАЭС и СНГ."Мы знаем, с чем совсем недавно столкнулись европейские страны, юг Соединённых Штатов, когда замерзали ветряные мельницы, и для того, чтобы их разморозить, нужно было прибегать к использованию таких энергетических источников, которые в принципе даже в некоторых местах и запрещены для производства электроэнергии", - сказал Путин на встрече с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.Президент подчеркнул, что "очень важно совместить научные знания, потребности сегодняшней экономики, смотреть в будущее и сотрудничать"."Безусловно, это нужно делать вместе с коллегами не только внутри страны, но и прежде всего, конечно, со странами ЕврАзЭС, СНГ и вообще со всеми коллегами, которые заинтересованы в результатах совместной работы. Очень интересное направление", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20210302/lukashenko-1599585955.html
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евразийский экономический союз, снг, владимир путин, в мире