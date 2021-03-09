https://ria.ru/20210309/dopros-1600531216.html

"Оппозиционная платформа" прокомментировала допрос Медведчука в СБУ

"Оппозиционная платформа" прокомментировала допрос Медведчука в СБУ

В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвали допрос главы ее политсовета Виктора Медведчука продолжением "политически мотивированной расправы". РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T20:46

2021-03-09T20:46

2021-03-09T22:05

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

служба безопасности украины

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600516491_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_4db16e19437e16f80a93eff68cf03832.jpg

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвали допрос главы ее политсовета Виктора Медведчука продолжением "политически мотивированной расправы".Ранее СМИ сообщили, что во вторник украинская Служба безопасности допросила Медведчука, предположительно, по делу о госизмене. Позже СБУ подтвердила эту информацию: вопросы следователей касались в том числе записи телефонного разговора, на которой якобы Медведчук и бывший помощник президента России Владислав Сурков, обсуждают поставки электроэнергии в Крым. Как отметили в пресс-службе "Оппозиционной платформы – За жизнь", вопросы во время допросы — это "тайна следствия"."Слив" информации о посещении Медведчуком СБУ свидетельствует о желании представителей власти Зеленского, не имеющих никаких правовых оснований для преследования Виктора Медведчука и его семьи, превратить это в очередной элемент собственной пиар-кампании, к которой свелась вся политическая жизнь Украины", — говорится в заявлении на сайте партии.Там считают, что подобные действия Киева "по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования" следует расценивать "как продолжение политически мотивированной расправы" над Медведчуком, который неоднократно критиковал украинские власти.Ранее глава СБУ Иван Баканов заявил, что обнародованную порталом "Цензор.нет" запись разговора якобы Медведчука и Суркова присоединят к делу о финансировании терроризма (по нему против Медведчука уже ввели санкции), следователи назначат экспертизу ее подлинности.В феврале президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, которые летали в Россию. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После этого супруга политика заявила, что вступает в партию "Оппозиционная платформа — За жизнь".В начале февраля Зеленский также ввел в действие еще одно решение СНБО о санкциях сроком на пять лет — против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца, депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака. В партии это решение назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.

https://ria.ru/20210301/ukraina-1599509715.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/kravchuk-1599769147.html

https://ria.ru/20210301/zelenskiy-1599520771.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, служба безопасности украины, украина, в мире