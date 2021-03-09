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"Оппозиционная платформа" прокомментировала допрос Медведчука в СБУ
"Оппозиционная платформа" прокомментировала допрос Медведчука в СБУ
В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвали допрос главы ее политсовета Виктора Медведчука продолжением "политически мотивированной расправы". РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T20:46
2021-03-09T22:05
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
служба безопасности украины
украина
в мире
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КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвали допрос главы ее политсовета Виктора Медведчука продолжением "политически мотивированной расправы".Ранее СМИ сообщили, что во вторник украинская Служба безопасности допросила Медведчука, предположительно, по делу о госизмене. Позже СБУ подтвердила эту информацию: вопросы следователей касались в том числе записи телефонного разговора, на которой якобы Медведчук и бывший помощник президента России Владислав Сурков, обсуждают поставки электроэнергии в Крым. Как отметили в пресс-службе "Оппозиционной платформы – За жизнь", вопросы во время допросы — это "тайна следствия"."Слив" информации о посещении Медведчуком СБУ свидетельствует о желании представителей власти Зеленского, не имеющих никаких правовых оснований для преследования Виктора Медведчука и его семьи, превратить это в очередной элемент собственной пиар-кампании, к которой свелась вся политическая жизнь Украины", — говорится в заявлении на сайте партии.Там считают, что подобные действия Киева "по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования" следует расценивать "как продолжение политически мотивированной расправы" над Медведчуком, который неоднократно критиковал украинские власти.Ранее глава СБУ Иван Баканов заявил, что обнародованную порталом "Цензор.нет" запись разговора якобы Медведчука и Суркова присоединят к делу о финансировании терроризма (по нему против Медведчука уже ввели санкции), следователи назначат экспертизу ее подлинности.В феврале президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, которые летали в Россию. В санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После этого супруга политика заявила, что вступает в партию "Оппозиционная платформа — За жизнь".В начале февраля Зеленский также ввел в действие еще одно решение СНБО о санкциях сроком на пять лет — против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца, депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака. В партии это решение назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
https://ria.ru/20210301/ukraina-1599509715.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, служба безопасности украины, украина, в мире

"Оппозиционная платформа" прокомментировала допрос Медведчука в СБУ

20:46 09.03.2021 (обновлено: 22:05 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвали допрос главы ее политсовета Виктора Медведчука продолжением "политически мотивированной расправы".
Ранее СМИ сообщили, что во вторник украинская Служба безопасности допросила Медведчука, предположительно, по делу о госизмене. Позже СБУ подтвердила эту информацию: вопросы следователей касались в том числе записи телефонного разговора, на которой якобы Медведчук и бывший помощник президента России Владислав Сурков, обсуждают поставки электроэнергии в Крым.
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Как отметили в пресс-службе "Оппозиционной платформы – За жизнь", вопросы во время допросы — это "тайна следствия".
"Слив" информации о посещении Медведчуком СБУ свидетельствует о желании представителей власти Зеленского, не имеющих никаких правовых оснований для преследования Виктора Медведчука и его семьи, превратить это в очередной элемент собственной пиар-кампании, к которой свелась вся политическая жизнь Украины", — говорится в заявлении на сайте партии.
Там считают, что подобные действия Киева "по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования" следует расценивать "как продолжение политически мотивированной расправы" над Медведчуком, который неоднократно критиковал украинские власти.
Ранее глава СБУ Иван Баканов заявил, что обнародованную порталом "Цензор.нет" запись разговора якобы Медведчука и Суркова присоединят к делу о финансировании терроризма (по нему против Медведчука уже ввели санкции), следователи назначат экспертизу ее подлинности.
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В начале февраля Зеленский также ввел в действие еще одно решение СНБО о санкциях сроком на пять лет — против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца, депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака. В партии это решение назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
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