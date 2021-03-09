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ЛНР заявила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для солдат ВСУ
ЛНР заявила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для солдат ВСУ
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для подготовки снайперов ВС Украины. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T20:35
2021-03-09T21:24
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
нато
минск
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в мире
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ЛУГАНСК, 9 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для подготовки снайперов ВС Украины."По данным наших источников, в зону ответственности 80-й бригады в район населенного пункта Геевка (подконтрольный Киеву. — Прим. ред.) прибыла группа иностранных военных. Главной задачей иностранцев является подготовка снайперов из состава десантных подразделений ВСУ для проведения провокаций, запланированных украинским командованием на весну этого года", — заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.По информации ЛНР, в Донбасс прибыли уроженцы Польши и Литвы. В 2014-2015 годах они принимали активное участие в военной операции в этом регионе на стороне украинских силовиков. Как подчеркнул Филипоненко, Киев систематически привлекает на юго-восток страны иностранных наемников и военных инструкторов НАТО, что осложняет процесс мирного урегулирования ситуации."На сегодняшний день наемники проходят службу в так называемой литовско-польско-украинской бригаде под командованием полковника Дмитрия Братишко, регулярные командировки в Донбасс являются главным направлением деятельности интернациональной бригады", — добавил Филипоненко.По его словам, в рамках военной помощи 80-я бригада ВСУ получила 30 снайперских винтовок натовского образца и боеприпасы к ним. Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.В феврале 2015-го были подписаны Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи.Глава МИД России Сергей Лавров уже не раз призывал власти Украины перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
https://ria.ru/20210309/nastuplenie-1600523318.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, минск, оон, в мире

ЛНР заявила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для солдат ВСУ

20:35 09.03.2021 (обновлено: 21:24 09.03.2021)
 
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
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ЛУГАНСК, 9 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о прибытии в Донбасс иностранных инструкторов для подготовки снайперов ВС Украины.
"По данным наших источников, в зону ответственности 80-й бригады в район населенного пункта Геевка (подконтрольный Киеву. — Прим. ред.) прибыла группа иностранных военных. Главной задачей иностранцев является подготовка снайперов из состава десантных подразделений ВСУ для проведения провокаций, запланированных украинским командованием на весну этого года", — заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
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По информации ЛНР, в Донбасс прибыли уроженцы Польши и Литвы. В 2014-2015 годах они принимали активное участие в военной операции в этом регионе на стороне украинских силовиков. Как подчеркнул Филипоненко, Киев систематически привлекает на юго-восток страны иностранных наемников и военных инструкторов НАТО, что осложняет процесс мирного урегулирования ситуации.
"На сегодняшний день наемники проходят службу в так называемой литовско-польско-украинской бригаде под командованием полковника Дмитрия Братишко, регулярные командировки в Донбасс являются главным направлением деятельности интернациональной бригады", — добавил Филипоненко.
По его словам, в рамках военной помощи 80-я бригада ВСУ получила 30 снайперских винтовок натовского образца и боеприпасы к ним.

"Исходя из полученной информации, можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время стоит ожидать увеличения провокаций со стороны ВСУ в отношении ЛНР", — считает он.

Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
В феврале 2015-го были подписаны Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи.
Глава МИД России Сергей Лавров уже не раз призывал власти Украины перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
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