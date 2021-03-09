https://ria.ru/20210309/chay-1600486321.html

Ученые объяснили, как чай влияет на кровяное давление

Ученые объяснили, как чай влияет на кровяное давление

Ученые из США и Дании выяснили, что соединения зеленого и черного чая активируют белки ионных каналов в стенках кровеносных сосудов, что приводит к их... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T16:28

2021-03-09T16:28

2021-03-09T20:13

наука

биология

здоровье

дания

сша

чай

питание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156241/39/1562413919_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_de0b620ecd380eb44747b5c3ffa6e2f0.jpg

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ученые из США и Дании выяснили, что соединения зеленого и черного чая активируют белки ионных каналов в стенках кровеносных сосудов, что приводит к их расслаблению. Таким образом, регулярное употребление чая приводит к снижению артериального давления. Результаты исследования опубликованы в журнале Cellular Physiology and Biochemistry.Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне и Копенгагенского университета установили, что два флавоноидных соединения катехинового типа — эпикатехингаллат и эпигаллокатехин-3-галлат, — обнаруженные в чае, активируют определенный тип белка ионного канала под названием KCNQ5, который позволяет ионам калия диффундировать из клеток стенок кровеносных сосудов, уменьшая клеточную возбудимость.Данные соединения содержатся в растении Camellia sinensis, из листьев которого производят как черный, так и зеленый чай, различающиеся только по степени ферментации.Так как KCNQ5 находится в гладких мышцах, выстилающих кровеносные сосуды, его активация катехинами чая способствует расширению кровеносных сосудов и уменьшению кровяного давления. Это открытие объясняет антигипертензивные свойства чая и, по мнению авторов, может привести к разработке новых препаратов для снижения артериального давления.Предыдущие исследования показали, что потребление зеленого или черного чая может снизить кровяное давление на небольшую, но постоянную величину, и было обнаружено, что этому способствуют катехины. Но сам молекулярный механизм действия этих соединений через канал KCNQ5 до сих пор был неизвестен.С помощью лабораторных исследований в области мутагенеза и компьютерного моделирования ученые обнаружили, что определенные катехины связываются с основанием датчика напряжения ионного канала KCNQ5, который позволяет каналу открываться в ответ на клеточное возбуждение."Такое связывание позволяет каналу открываться намного легче и раньше", — приводятся в пресс-релизе Калифорнийского университета в Ирвайне слова руководителя исследования Джеффри Эбботта (Geoffrey Abbott), профессора кафедры физиологии и биофизики Медицинской школы университета.По оценкам экспертов, до трети всего взрослого населения мира страдает гипертонией, которая считается главным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смертности. Поэтому новый подход к лечению гипертонии обладает огромным потенциалом для улучшения здоровья населения во всем мире, считают ученые.Помимо своей роли в контроле тонуса сосудов, KCNQ5 экспрессируется в различных частях мозга, где он регулирует электрическую активность и передачу сигналов между нейронами. Нарушение канала KCNQ5 может вызвать эпилептические судороги, энцефалопатию и нарушения развития. Поскольку катехины преодолевают гематоэнцефалический барьер, открытие их способности активировать KCNQ5 может, по мнению авторов, в будущем привести и к созданию препаратов для лечения дисфункций мозга, связанных с возбудимостью.Ученые также обнаружили с помощью масс-спектрометрии, что нагревание зеленого чая до 35 градусов Цельсия изменяет его химический состав таким образом, что делает активацию KCNQ5 более эффективной. Но это не значит, что чай обязательно пить горячим."Независимо от того, пьете вы чай холодным или горячим, этот порог достигается, так как температура человеческого тела составляет более 36 градусов по Цельсию. Таким образом, просто употребляя чай, мы активируем его полезные антигипертензивные свойства", — объясняет Эбботт.

https://ria.ru/20200217/1564870886.html

https://ria.ru/20200505/1570816558.html

дания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, здоровье, дания, сша, чай, питание