https://ria.ru/20210309/bomba-1600396741.html

В США школьник принес на урок и случайно взорвал самодельную бомбу

В США школьник принес на урок и случайно взорвал самодельную бомбу

По меньшей мере пять школьников и учитель пострадали после непреднамеренного взрыва в классе школы в американском штате Мичиган, сообщили в местной полиции. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T06:19

2021-03-09T06:19

2021-03-09T09:06

мичиган

в мире

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. По меньшей мере пять школьников и учитель пострадали после непреднамеренного взрыва в классе школы в американском штате Мичиган, сообщили в местной полиции.После инцидента учащихся, педагогов и сотрудников школы эвакуировали.Следователи продолжают расследование и выясняют состав взрывчатки.

https://ria.ru/20210303/kaliforniya-1599720818.html

мичиган

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мичиган, в мире