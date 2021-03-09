https://ria.ru/20210309/bomba-1600396741.html
В США школьник принес на урок и случайно взорвал самодельную бомбу
В США школьник принес на урок и случайно взорвал самодельную бомбу
По меньшей мере пять школьников и учитель пострадали после непреднамеренного взрыва в классе школы в американском штате Мичиган, сообщили в местной полиции. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T06:19
2021-03-09T06:19
2021-03-09T09:06
мичиган
в мире
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. По меньшей мере пять школьников и учитель пострадали после непреднамеренного взрыва в классе школы в американском штате Мичиган, сообщили в местной полиции.После инцидента учащихся, педагогов и сотрудников школы эвакуировали.Следователи продолжают расследование и выясняют состав взрывчатки.
https://ria.ru/20210303/kaliforniya-1599720818.html
мичиган
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мичиган, в мире