https://ria.ru/20210309/blokirovka-1600398785.html

Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать собирающих данные ботов

Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать собирающих данные ботов

Роскомнадзор направил администрации Telegram уведомление с требованием ограничить деятельность ботов, собирающих и распространяющих персональные данные россиян, РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T07:48

2021-03-09T07:48

2021-03-09T08:51

telegram (приложение)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

общество

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Роскомнадзор направил администрации Telegram уведомление с требованием ограничить деятельность ботов, собирающих и распространяющих персональные данные россиян, пишет "Коммерсант".Надзорное ведомство считает работу этих сервисов незаконной и разыскивает их владельцев, уточняется в материале.Как сообщили "Коммерсанту" в Роскомнадзоре, указанные боты дают пользователям Telegram возможность по запросу получить сведения практически о любом человеке, что нарушает закон "О персональных данных".С 1 марта в действие вступили поправки к нему: аннулировано понятие "общедоступные персональные данные" и добавлено "персональные данные, которые разрешены к распространению". Теперь каждый сайт обязан спрашивать, какую именно информацию клиент разрешает публиковать и передавать третьим лицам. За нарушение предусмотрен штраф.Новые нормы призваны защитить сведения, которые пользователи предоставляют при получении тех или иных услуг, покупках в онлайн- и офлайн-магазинах и так далее. При этом нельзя передавать третьим лицам имя и фамилию, адрес, телефон, электронную почту по умолчанию. На это каждый раз требуется особое согласие.

https://ria.ru/20210303/biznes-1599835767.html

https://ria.ru/20210307/wi-fi-1600245663.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество