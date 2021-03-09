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Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать собирающих данные ботов
Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать собирающих данные ботов
Роскомнадзор направил администрации Telegram уведомление с требованием ограничить деятельность ботов, собирающих и распространяющих персональные данные россиян, РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T07:48
2021-03-09T08:51
telegram (приложение)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Роскомнадзор направил администрации Telegram уведомление с требованием ограничить деятельность ботов, собирающих и распространяющих персональные данные россиян, пишет "Коммерсант".Надзорное ведомство считает работу этих сервисов незаконной и разыскивает их владельцев, уточняется в материале.Как сообщили "Коммерсанту" в Роскомнадзоре, указанные боты дают пользователям Telegram возможность по запросу получить сведения практически о любом человеке, что нарушает закон "О персональных данных".С 1 марта в действие вступили поправки к нему: аннулировано понятие "общедоступные персональные данные" и добавлено "персональные данные, которые разрешены к распространению". Теперь каждый сайт обязан спрашивать, какую именно информацию клиент разрешает публиковать и передавать третьим лицам. За нарушение предусмотрен штраф.Новые нормы призваны защитить сведения, которые пользователи предоставляют при получении тех или иных услуг, покупках в онлайн- и офлайн-магазинах и так далее. При этом нельзя передавать третьим лицам имя и фамилию, адрес, телефон, электронную почту по умолчанию. На это каждый раз требуется особое согласие.
https://ria.ru/20210303/biznes-1599835767.html
https://ria.ru/20210307/wi-fi-1600245663.html
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telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, общество

Роскомнадзор потребовал от Telegram заблокировать собирающих данные ботов

07:48 09.03.2021 (обновлено: 08:51 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Роскомнадзор направил администрации Telegram уведомление с требованием ограничить деятельность ботов, собирающих и распространяющих персональные данные россиян, пишет "Коммерсант".
Надзорное ведомство считает работу этих сервисов незаконной и разыскивает их владельцев, уточняется в материале.
Покупки в интернете - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 22:00
Бизнес сможет использовать обезличенные данные россиян с ограничениями
Как сообщили "Коммерсанту" в Роскомнадзоре, указанные боты дают пользователям Telegram возможность по запросу получить сведения практически о любом человеке, что нарушает закон "О персональных данных".
С 1 марта в действие вступили поправки к нему: аннулировано понятие "общедоступные персональные данные" и добавлено "персональные данные, которые разрешены к распространению". Теперь каждый сайт обязан спрашивать, какую именно информацию клиент разрешает публиковать и передавать третьим лицам. За нарушение предусмотрен штраф.
Новые нормы призваны защитить сведения, которые пользователи предоставляют при получении тех или иных услуг, покупках в онлайн- и офлайн-магазинах и так далее. При этом нельзя передавать третьим лицам имя и фамилию, адрес, телефон, электронную почту по умолчанию. На это каждый раз требуется особое согласие.
Wi-fi роутер - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
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Telegram (приложение)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииОбщество
 
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