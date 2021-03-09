https://ria.ru/20210309/bitkoin-1600423143.html

Курс биткоина превысил 54 тысячи долларов

Курс биткоина превысил 54 тысячи долларов

Биткоин уверенно растет в ходе торгов вторника и уже обновил максимум с 22 февраля в районе 54,45 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T11:02

2021-03-09T11:02

2021-03-09T11:02

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

биткоин

экономика

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Биткоин уверенно растет в ходе торгов вторника и уже обновил максимум с 22 февраля в районе 54,45 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 10.36 мск рос в цене на 7,8% - до 53,709 тысячи долларов. Ранее в ходе торгов цена достигала 54,448 тысячи долларов, что является максимальным значением с 22 февраля.По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 6,26% - до 53,818 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января.Однако на последней неделе февраля стоимость криптовалюты резко откатилась вниз после достижения нового исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов. Биткоин 22 февраля упал ниже психологической отметки 50 тысяч долларов, а 26 февраля подешевел примерно до 44,5 тысячи долларов (почти на 12% за сутки). Затем цена снова перешла к росту.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, биткоин, экономика