https://ria.ru/20210309/belorussiya-1600440972.html

Эксперт назвал фильм белорусской оппозиции о Лукашенко примитивным

Эксперт назвал фильм белорусской оппозиции о Лукашенко примитивным

Фильм оппозиции про президента Белоруссии Александра Лукашенко снят достаточно примитивно и вульгарно, он представляет собой попытку возобновить почти... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T12:35

2021-03-09T12:35

2021-03-09T15:42

протесты в белоруссии

кгб белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597000796_112:0:1578:824_1920x0_80_0_0_eb8249d53832febaed74d5fc4a0b4a07.jpg

МИНСК, 9 мар - РИА Новости. Фильм оппозиции про президента Белоруссии Александра Лукашенко снят достаточно примитивно и вульгарно, он представляет собой попытку возобновить почти "свернутое" внешнее финансирование редакции Telegram-канала Nexta, признанного в стране экстремистским, считает эксперт белорусского республиканского общественного объединения "Белая Русь" Петр Петровский.Ранее белорусские оппозиционеры, которые проживают в Польше и ведут Telegram-канал, решением суда причисленный в Белоруссии к экстремистским, обнародовали фильм "Лукашенко. Золотое дно", где главным образом рассказывают про якобы принадлежащее главе государства имущество. При этом основатели Telegram-канала – Степан Путило и Роман Протасевич – внесены в республике в список причастных к терроризму, Польше ранее были направлены документы на их экстрадицию."Фильм снят достаточно примитивно... Идет разговор о собственности государства, используемой в правительственных целях. Все остальное является, в принципе, раздутым, надуманным и достаточно некачественно сделанным. Такой фильм является пародией на то, что снял (Алексей) Навальный… Особой правдоподобности в нем нет. Вульгарное, достаточно некомпетентное видео", - сказал РИА Новости эксперт.При этом Петровский отметил, что не видит в данном фильме какой-либо работы западных спецслужб. По словам эксперта, он "настолько некачественно сделан…, что можно говорить о том, что это все было инициативой экстремистского Telegram-канала". "И перед выходом этого видео, напомню, редакция канала пропадала куда-то, что объясняется нехваткой рук, а также полной загруженностью работой над этим материалом. Поэтому мне кажется, это чисто инициатива редакции, поскольку финансирование этого проекта сейчас практически свернуто, нет поддержки по краудфандингу, что было зафиксировано в последние месяцы. И это еще одна попытка напомнить о себе, восстановить какие-то финансовые потоки", - считает собеседник агентства.Петровский также отметил, что не ожидает какого-либо эффекта от фильма про Лукашенко, поскольку он сделан "топорно и безграмотно". Эксперт считает, что фильм "больше похож на подростковую шалость, о чем говорит его сценарий и нарезка "желтого" сюжета".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Telegram-канал Nexta известен тем, что призывает к участию в несанкционированных акциях протеста в Белоруссии. Путило и Протасевич признаны в Белоруссии обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, в их отношении возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности". Они объявлены в розыск.

https://ria.ru/20210302/oppozitsiya-1599600049.html

https://ria.ru/20210215/belorussiya-1597491144.html

https://ria.ru/20210228/lukashenko-1599327709.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире