https://ria.ru/20210309/belaes-1600445090.html

Мезенцев: МАГАТЭ подчеркнуло безопасность БелАЭС

Мезенцев: МАГАТЭ подчеркнуло безопасность БелАЭС

Соседи Минска не располагают рычагами, позволяющими остановить работу БелАЭС, МАГАТЭ подтвердило безопасность станции, заявил российский посол в Минске Дмитрий... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T12:55

2021-03-09T12:55

2021-03-09T12:55

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

дмитрий мезенцев

белоруссия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Соседи Минска не располагают рычагами, позволяющими остановить работу БелАЭС, МАГАТЭ подтвердило безопасность станции, заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев."Литва обращалась многократно в энергокомиссию Европейского Союза с запросом, прежде всего, на то, что до тех пор, пока Евросоюз не сертифицирует высокую безопасность станции, станция не была введена в строй. Потом были бесконечные письма по десяткам адресов, в том числе и на адрес МАГАТЭ, но МАГАТЭ очень последовательно отвечает, в том числе, и нашим соседям. По поводу того, что те стресс-тесты, на которые пошло белорусское руководство и могло бы их не проводить, но провело дополнительно - показали высокую безопасность станции", - сказал посол в эфире телеканала РБК.Мезенцев подчеркнул, что "когда 7 ноября на площадке у станции появился президент Александр Лукашенко, зам генерального директора МАГАТЭ публично объявил о том, что у Агентства нет никаких претензий".На вопрос корреспондента о том, есть ли у стран Евросоюза и Литвы рычаги, позволяющие остановить работу станции, посол ответил отрицательно.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что приемка первого энергоблока в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/belorussiya-1600443627.html

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россия, дмитрий мезенцев, белоруссия