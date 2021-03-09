https://ria.ru/20210309/belaes-1600445090.html
Мезенцев: МАГАТЭ подчеркнуло безопасность БелАЭС
Мезенцев: МАГАТЭ подчеркнуло безопасность БелАЭС
Соседи Минска не располагают рычагами, позволяющими остановить работу БелАЭС, МАГАТЭ подтвердило безопасность станции, заявил российский посол в Минске Дмитрий... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:55
2021-03-09T12:55
2021-03-09T12:55
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
дмитрий мезенцев
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/106191/91/1061919148_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_75241b7df12fc9b5fd103c082d855700.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Соседи Минска не располагают рычагами, позволяющими остановить работу БелАЭС, МАГАТЭ подтвердило безопасность станции, заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев."Литва обращалась многократно в энергокомиссию Европейского Союза с запросом, прежде всего, на то, что до тех пор, пока Евросоюз не сертифицирует высокую безопасность станции, станция не была введена в строй. Потом были бесконечные письма по десяткам адресов, в том числе и на адрес МАГАТЭ, но МАГАТЭ очень последовательно отвечает, в том числе, и нашим соседям. По поводу того, что те стресс-тесты, на которые пошло белорусское руководство и могло бы их не проводить, но провело дополнительно - показали высокую безопасность станции", - сказал посол в эфире телеканала РБК.Мезенцев подчеркнул, что "когда 7 ноября на площадке у станции появился президент Александр Лукашенко, зам генерального директора МАГАТЭ публично объявил о том, что у Агентства нет никаких претензий".На вопрос корреспондента о том, есть ли у стран Евросоюза и Литвы рычаги, позволяющие остановить работу станции, посол ответил отрицательно.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что приемка первого энергоблока в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/belorussiya-1600443627.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/106191/91/1061919148_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_b445f109fe9d2c11a981b7606284893a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий мезенцев, белоруссия
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Соседи Минска не располагают рычагами, позволяющими остановить работу БелАЭС, МАГАТЭ подтвердило безопасность станции, заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев
.
"Литва обращалась многократно в энергокомиссию Европейского Союза с запросом, прежде всего, на то, что до тех пор, пока Евросоюз не сертифицирует высокую безопасность станции, станция не была введена в строй. Потом были бесконечные письма по десяткам адресов, в том числе и на адрес МАГАТЭ, но МАГАТЭ очень последовательно отвечает, в том числе, и нашим соседям. По поводу того, что те стресс-тесты, на которые пошло белорусское руководство и могло бы их не проводить, но провело дополнительно - показали высокую безопасность станции", - сказал посол в эфире телеканала РБК.
Мезенцев подчеркнул, что "когда 7 ноября на площадке у станции появился президент Александр Лукашенко, зам генерального директора МАГАТЭ публично объявил о том, что у Агентства нет никаких претензий".
На вопрос корреспондента о том, есть ли у стран Евросоюза и Литвы рычаги, позволяющие остановить работу станции, посол ответил отрицательно.
БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что приемка первого энергоблока в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.