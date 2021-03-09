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Мезенцев: МАГАТЭ подчеркнуло безопасность БелАЭС
Мезенцев: МАГАТЭ подчеркнуло безопасность БелАЭС
Соседи Минска не располагают рычагами, позволяющими остановить работу БелАЭС, МАГАТЭ подтвердило безопасность станции, заявил российский посол в Минске Дмитрий... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:55
2021-03-09T12:55
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
дмитрий мезенцев
белоруссия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Соседи Минска не располагают рычагами, позволяющими остановить работу БелАЭС, МАГАТЭ подтвердило безопасность станции, заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев."Литва обращалась многократно в энергокомиссию Европейского Союза с запросом, прежде всего, на то, что до тех пор, пока Евросоюз не сертифицирует высокую безопасность станции, станция не была введена в строй. Потом были бесконечные письма по десяткам адресов, в том числе и на адрес МАГАТЭ, но МАГАТЭ очень последовательно отвечает, в том числе, и нашим соседям. По поводу того, что те стресс-тесты, на которые пошло белорусское руководство и могло бы их не проводить, но провело дополнительно - показали высокую безопасность станции", - сказал посол в эфире телеканала РБК.Мезенцев подчеркнул, что "когда 7 ноября на площадке у станции появился президент Александр Лукашенко, зам генерального директора МАГАТЭ публично объявил о том, что у Агентства нет никаких претензий".На вопрос корреспондента о том, есть ли у стран Евросоюза и Литвы рычаги, позволяющие остановить работу станции, посол ответил отрицательно.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что приемка первого энергоблока в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.
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россия, дмитрий мезенцев, белоруссия

Мезенцев: МАГАТЭ подчеркнуло безопасность БелАЭС

12:55 09.03.2021
 
© РИА Новости / Фотохост ШОС / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ШОС Дмитрий Мезенцев
Генеральный секретарь ШОС Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Фотохост ШОС
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Соседи Минска не располагают рычагами, позволяющими остановить работу БелАЭС, МАГАТЭ подтвердило безопасность станции, заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.
"Литва обращалась многократно в энергокомиссию Европейского Союза с запросом, прежде всего, на то, что до тех пор, пока Евросоюз не сертифицирует высокую безопасность станции, станция не была введена в строй. Потом были бесконечные письма по десяткам адресов, в том числе и на адрес МАГАТЭ, но МАГАТЭ очень последовательно отвечает, в том числе, и нашим соседям. По поводу того, что те стресс-тесты, на которые пошло белорусское руководство и могло бы их не проводить, но провело дополнительно - показали высокую безопасность станции", - сказал посол в эфире телеканала РБК.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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Мезенцев подчеркнул, что "когда 7 ноября на площадке у станции появился президент Александр Лукашенко, зам генерального директора МАГАТЭ публично объявил о том, что у Агентства нет никаких претензий".
На вопрос корреспондента о том, есть ли у стран Евросоюза и Литвы рычаги, позволяющие остановить работу станции, посол ответил отрицательно.
БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Госатомнадзор Белоруссии сообщал, что приемка первого энергоблока в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияДмитрий МезенцевБелоруссия
 
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