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В московском метро певец брызнул баллончиком в лицо пассажиру
В московском метро певец брызнул баллончиком в лицо пассажиру
Мужчина, исполнявший песни в вагоне московского метро, брызнул в лицо перцовым баллончиком пассажиру, которому не понравилась его музыка, хулиган в обозримом... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:30
2021-03-09T12:30
2021-03-09T18:35
москва
московская область (подмосковье)
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Мужчина, исполнявший песни в вагоне московского метро, брызнул в лицо перцовым баллончиком пассажиру, которому не понравилась его музыка, хулиган в обозримом будущем сможет петь только дома, сообщает столичный главк МВД."Инцидент произошел 20 февраля текущего года в вечернее время в вагоне электропоезда на станции "Охотный Ряд" Сокольнической линии Московского метрополитена. Двадцатипятилетний житель Подмосковья в ответ на сделанное ему пассажиром замечание о соблюдении правил поведения в общественном транспорте беспричинно, из хулиганских побуждений, в присутствии значительного количества пассажиров распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. После чего нанес несколько ударов в область головы и тела мужчины и сразу же скрылся с места происшествия", — сказала замначальника пресс-службы главка Екатерина Гузь.Пострадавший был доставлен в больницу. Его обидчика задержали и отправили под домашний арест по уголовному делу о хулиганстве.На видео, опубликованном столичной полицией, видно, как мужчина в шляпе поет в микрофон, рядом стоит колонка. Его прерывает пассажир и делает замечание, после короткой перепалки музыкант брызгает из перцового баллончика оппоненту в лицо.В полиции подозреваемый заявил, что "шел в метро, слушал музыку и поздравлял с 23 Февраля пассажиров, слушал песню "Белые розы", а ему начали угрожать сломать ему колонку, если не выключит звук. Потерпевший же утверждает, что шум мешал ему читать, он просто просил выключить колонку, без угроз. Мужчина также заявил, что "певец" избил его ногами и руками, хотя его обидчик сказал, что нанес только один удар.
https://ria.ru/20210227/edinorogi-1599209841.html
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Не нравится песня – получи перцовый газ: конфликт в вагоне метро
В московском метро исполнитель песен брызнул в лицо перцовым баллончиком пассажиру, которому не понравилась его музыка. Полиция публикует видео инцидента и рассказы обоих участников конфликта.
2021-03-09T12:30
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москва, московская область (подмосковье), московский метрополитен, происшествия
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Мужчина, исполнявший песни в вагоне московского метро, брызнул в лицо перцовым баллончиком пассажиру, которому не понравилась его музыка, хулиган в обозримом будущем сможет петь только дома, сообщает столичный главк МВД.
"Инцидент произошел 20 февраля текущего года в вечернее время в вагоне электропоезда на станции "Охотный Ряд" Сокольнической линии Московского метрополитена
. Двадцатипятилетний житель Подмосковья
в ответ на сделанное ему пассажиром замечание о соблюдении правил поведения в общественном транспорте беспричинно, из хулиганских побуждений, в присутствии значительного количества пассажиров распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. После чего нанес несколько ударов в область головы и тела мужчины и сразу же скрылся с места происшествия", — сказала замначальника пресс-службы главка Екатерина Гузь.
Пострадавший был доставлен в больницу. Его обидчика задержали и отправили под домашний арест по уголовному делу о хулиганстве.
На видео, опубликованном столичной полицией, видно, как мужчина в шляпе поет в микрофон, рядом стоит колонка. Его прерывает пассажир и делает замечание, после короткой перепалки музыкант брызгает из перцового баллончика оппоненту в лицо.
В полиции подозреваемый заявил, что "шел в метро, слушал музыку и поздравлял с 23 Февраля пассажиров, слушал песню "Белые розы", а ему начали угрожать сломать ему колонку, если не выключит звук. Потерпевший же утверждает, что шум мешал ему читать, он просто просил выключить колонку, без угроз. Мужчина также заявил, что "певец" избил его ногами и руками, хотя его обидчик сказал, что нанес только один удар.