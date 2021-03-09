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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210309/asad-1600454038.html
В Кремле пожелали заразившемуся коронавирусом Асаду выздоровления
В Кремле пожелали заразившемуся коронавирусом Асаду выздоровления
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, просил ли глава Сирии Башар Асад помощи в связи с заболеванием COVID-19 у него и супруги, но уверен, что... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:37
2021-03-09T13:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
башар асад
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, просил ли глава Сирии Башар Асад помощи в связи с заболеванием COVID-19 у него и супруги, но уверен, что если просьба будет, то президент РФ Владимир Путин ее оперативно рассмотрит.Накануне стало известно о том, что Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом. Отмечалось, что они находятся в хорошем, стабильном состоянии."Я, честно говоря, не располагаю информацией, как идет лечение президента и его супруги, и также мне не известно о том, что были какие-то обращения с просьбой оказать какую-то помощь, ту или иную помощь", - сказал Песков журналистам."Но я уверен, что - вы знаете, что российские специалисты имеют огромный опыт, наработали огромный опыт в деле лечения ковида - и я не сомневаюсь, что если будут такие обращения, то президент Путин, конечно же, весьма оперативно их рассмотрит. Но пока, еще раз повторяю, мне не известно, чтобы кто-то обращался", - добавил он.Песков выразил надежду на то, что Асад и его супруга перенесут эту болезнь в легкой форме и приобретут необходимый иммунитет.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, башар асад, дмитрий песков, владимир путин

В Кремле пожелали заразившемуся коронавирусом Асаду выздоровления

13:37 09.03.2021
 
© РИА НовостиПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, просил ли глава Сирии Башар Асад помощи в связи с заболеванием COVID-19 у него и супруги, но уверен, что если просьба будет, то президент РФ Владимир Путин ее оперативно рассмотрит.
Накануне стало известно о том, что Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом. Отмечалось, что они находятся в хорошем, стабильном состоянии.
"Я, честно говоря, не располагаю информацией, как идет лечение президента и его супруги, и также мне не известно о том, что были какие-то обращения с просьбой оказать какую-то помощь, ту или иную помощь", - сказал Песков журналистам.
"Но я уверен, что - вы знаете, что российские специалисты имеют огромный опыт, наработали огромный опыт в деле лечения ковида - и я не сомневаюсь, что если будут такие обращения, то президент Путин, конечно же, весьма оперативно их рассмотрит. Но пока, еще раз повторяю, мне не известно, чтобы кто-то обращался", - добавил он.
Песков выразил надежду на то, что Асад и его супруга перенесут эту болезнь в легкой форме и приобретут необходимый иммунитет.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в Дамаске - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоБашар АсадДмитрий ПесковВладимир Путин
 
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