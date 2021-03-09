https://ria.ru/20210309/asad-1600454038.html
В Кремле пожелали заразившемуся коронавирусом Асаду выздоровления
В Кремле пожелали заразившемуся коронавирусом Асаду выздоровления
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, просил ли глава Сирии Башар Асад помощи в связи с заболеванием COVID-19 у него и супруги, но уверен, что... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T13:37
2021-03-09T13:37
2021-03-09T13:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
башар асад
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578401370_0:10:1231:702_1920x0_80_0_0_313cd513509841ee5b1862d248288429.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, просил ли глава Сирии Башар Асад помощи в связи с заболеванием COVID-19 у него и супруги, но уверен, что если просьба будет, то президент РФ Владимир Путин ее оперативно рассмотрит.Накануне стало известно о том, что Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом. Отмечалось, что они находятся в хорошем, стабильном состоянии."Я, честно говоря, не располагаю информацией, как идет лечение президента и его супруги, и также мне не известно о том, что были какие-то обращения с просьбой оказать какую-то помощь, ту или иную помощь", - сказал Песков журналистам."Но я уверен, что - вы знаете, что российские специалисты имеют огромный опыт, наработали огромный опыт в деле лечения ковида - и я не сомневаюсь, что если будут такие обращения, то президент Путин, конечно же, весьма оперативно их рассмотрит. Но пока, еще раз повторяю, мне не известно, чтобы кто-то обращался", - добавил он.Песков выразил надежду на то, что Асад и его супруга перенесут эту болезнь в легкой форме и приобретут необходимый иммунитет.
https://ria.ru/20210107/vizit-1592224062.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578401370_7:0:1108:826_1920x0_80_0_0_40167823c643f80ddef0926869fec183.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, башар асад, дмитрий песков, владимир путин
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
не знает, просил ли глава Сирии Башар Асад
помощи в связи с заболеванием COVID-19 у него и супруги, но уверен, что если просьба будет, то президент РФ Владимир Путин
ее оперативно рассмотрит.
Накануне стало известно о том, что Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом. Отмечалось, что они находятся в хорошем, стабильном состоянии.
"Я, честно говоря, не располагаю информацией, как идет лечение президента и его супруги, и также мне не известно о том, что были какие-то обращения с просьбой оказать какую-то помощь, ту или иную помощь", - сказал Песков журналистам.
"Но я уверен, что - вы знаете, что российские специалисты имеют огромный опыт, наработали огромный опыт в деле лечения ковида - и я не сомневаюсь, что если будут такие обращения, то президент Путин, конечно же, весьма оперативно их рассмотрит. Но пока, еще раз повторяю, мне не известно, чтобы кто-то обращался", - добавил он.
Песков выразил надежду на то, что Асад и его супруга перенесут эту болезнь в легкой форме и приобретут необходимый иммунитет.