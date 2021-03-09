https://ria.ru/20210309/asad-1600454038.html

В Кремле пожелали заразившемуся коронавирусом Асаду выздоровления

В Кремле пожелали заразившемуся коронавирусом Асаду выздоровления

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, просил ли глава Сирии Башар Асад помощи в связи с заболеванием COVID-19 у него и супруги, но уверен, что... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T13:37

2021-03-09T13:37

2021-03-09T13:37

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

башар асад

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, просил ли глава Сирии Башар Асад помощи в связи с заболеванием COVID-19 у него и супруги, но уверен, что если просьба будет, то президент РФ Владимир Путин ее оперативно рассмотрит.Накануне стало известно о том, что Асад и его супруга Асма заразились коронавирусом. Отмечалось, что они находятся в хорошем, стабильном состоянии."Я, честно говоря, не располагаю информацией, как идет лечение президента и его супруги, и также мне не известно о том, что были какие-то обращения с просьбой оказать какую-то помощь, ту или иную помощь", - сказал Песков журналистам."Но я уверен, что - вы знаете, что российские специалисты имеют огромный опыт, наработали огромный опыт в деле лечения ковида - и я не сомневаюсь, что если будут такие обращения, то президент Путин, конечно же, весьма оперативно их рассмотрит. Но пока, еще раз повторяю, мне не известно, чтобы кто-то обращался", - добавил он.Песков выразил надежду на то, что Асад и его супруга перенесут эту болезнь в легкой форме и приобретут необходимый иммунитет.

https://ria.ru/20210107/vizit-1592224062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, башар асад, дмитрий песков, владимир путин