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Мезенцев: в создании единой армии России и Белоруссии нет необходимости
Мезенцев: в создании единой армии России и Белоруссии нет необходимости
Москва не видит сегодня необходимости в создании единой армии РФ и Белоруссии, заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:30
2021-03-09T12:30
союзное государство
дмитрий мезенцев
одкб
москва
калининградская область
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москва не видит сегодня необходимости в создании единой армии РФ и Белоруссии, заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев."По поводу выхода на единую армию, это, наверное, хорошая ваша фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом сегодня никакой необходимости. И взаимодействия в рамках ОДКБ достаточно для того, чтобы обеспечить нерушимость наших границ ", - сказал посол в эфире телеканала РБК.Он отметил, что уровень взаимодействия между министерствами обороны РФ и Белоруссии показывает "открытость, готовность делиться специальной информацией, проведение ежегодных военных учений - это сегодня факт очевидного успешного взаимодействия, открытого и важного, для обеспечения обороноспособности двух государств".Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия и Белоруссия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Два центра будут расположены в России (Нижегородская и Калининградская области), еще один - в Белоруссии (Гродненская область).
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дмитрий мезенцев, одкб, москва, калининградская область, белоруссия, в мире

Мезенцев: в создании единой армии России и Белоруссии нет необходимости

12:30 09.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москва не видит сегодня необходимости в создании единой армии РФ и Белоруссии, заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев.
"По поводу выхода на единую армию, это, наверное, хорошая ваша фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом сегодня никакой необходимости. И взаимодействия в рамках ОДКБ достаточно для того, чтобы обеспечить нерушимость наших границ ", - сказал посол в эфире телеканала РБК.
Он отметил, что уровень взаимодействия между министерствами обороны РФ и Белоруссии показывает "открытость, готовность делиться специальной информацией, проведение ежегодных военных учений - это сегодня факт очевидного успешного взаимодействия, открытого и важного, для обеспечения обороноспособности двух государств".
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия и Белоруссия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Два центра будут расположены в России (Нижегородская и Калининградская области), еще один - в Белоруссии (Гродненская область).
Российско-белорусские учения Запад-2017 в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 09:32
Россия и Белоруссия проведут крупные совместные учения
 
Союзное государствоДмитрий МезенцевОДКБМоскваКалининградская областьБелоруссияВ мире
 
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