https://ria.ru/20210309/armiya-1600439886.html

Мезенцев: в создании единой армии России и Белоруссии нет необходимости

Мезенцев: в создании единой армии России и Белоруссии нет необходимости

Москва не видит сегодня необходимости в создании единой армии РФ и Белоруссии, заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T12:30

2021-03-09T12:30

2021-03-09T12:30

союзное государство

дмитрий мезенцев

одкб

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калининградская область

белоруссия

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москва не видит сегодня необходимости в создании единой армии РФ и Белоруссии, заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев."По поводу выхода на единую армию, это, наверное, хорошая ваша фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом сегодня никакой необходимости. И взаимодействия в рамках ОДКБ достаточно для того, чтобы обеспечить нерушимость наших границ ", - сказал посол в эфире телеканала РБК.Он отметил, что уровень взаимодействия между министерствами обороны РФ и Белоруссии показывает "открытость, готовность делиться специальной информацией, проведение ежегодных военных учений - это сегодня факт очевидного успешного взаимодействия, открытого и важного, для обеспечения обороноспособности двух государств".Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия и Белоруссия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Два центра будут расположены в России (Нижегородская и Калининградская области), еще один - в Белоруссии (Гродненская область).

https://radiosputnik.ria.ru/20210307/belorussiya-1600253628.html

москва

калининградская область

белоруссия

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дмитрий мезенцев, одкб, москва, калининградская область, белоруссия, в мире