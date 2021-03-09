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Мезенцев: в создании единой армии России и Белоруссии нет необходимости
Мезенцев: в создании единой армии России и Белоруссии нет необходимости
Москва не видит сегодня необходимости в создании единой армии РФ и Белоруссии, заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:30
2021-03-09T12:30
2021-03-09T12:30
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дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Москва не видит сегодня необходимости в создании единой армии РФ и Белоруссии, заявил российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев."По поводу выхода на единую армию, это, наверное, хорошая ваша фантазия, гипотеза. Я не вижу в этом сегодня никакой необходимости. И взаимодействия в рамках ОДКБ достаточно для того, чтобы обеспечить нерушимость наших границ ", - сказал посол в эфире телеканала РБК.Он отметил, что уровень взаимодействия между министерствами обороны РФ и Белоруссии показывает "открытость, готовность делиться специальной информацией, проведение ежегодных военных учений - это сегодня факт очевидного успешного взаимодействия, открытого и важного, для обеспечения обороноспособности двух государств".Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия и Белоруссия договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Два центра будут расположены в России (Нижегородская и Калининградская области), еще один - в Белоруссии (Гродненская область).
https://radiosputnik.ria.ru/20210307/belorussiya-1600253628.html
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дмитрий мезенцев, одкб, москва, калининградская область, белоруссия, в мире