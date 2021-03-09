https://ria.ru/20210309/antitela-1600392316.html

Иммунолог развеял мифы об антителах

Иммунолог развеял мифы об антителах

В каких случаях нужно измерять количество антител и имеет ли этот показатель значение для защиты от коронавирусной инфекции, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T02:09

2021-03-09T02:09

2021-03-09T02:09

распространение коронавируса

владислав жемчугов

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. В каких случаях нужно измерять количество антител и имеет ли этот показатель значение для защиты от коронавирусной инфекции, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.По его словам, совершенно точно нет смысла выяснять титр антител к SARS-CoV-2 в организме сразу же после вакцинации или перенесенного заболевания.В данном случае количественные показатели, связанные с антителами, не дают представления о степени защиты организма, пояснил он. Раз антитела появились, значит, иммунный ответ сформировался. Ведь иммунная система состоит из множества компонентов, их тысячи, и соотношение между ними у каждого человека очень индивидуально, добавил Владислав Жемчугов.Количество антител, выработавшихся в организме после вакцинации или после болезни, со временем неизбежно сокращается. Несмотря на это, человек все равно остается под защитой, уверен врач-иммунолог.По словам Владислава Жемчугова, измерить количество антител не помешает в том случае, если человек планирует вакцинироваться после перенесенного заболевания. Если человек перенес COVID-19 не более полугода назад, можно посмотреть, каков титр антител."Если есть антитела и человек знает, что переболел в пределах полугода, то вакцинация не обязательна", – считает врач-иммунолог.При оценке количества антител необходимо учитывать особенности тест-систем, уточнил он. Сейчас применяется довольно много их типов, начиная от хроматографических, как тесты на беременность, и заканчивая строгими количественными тестами на отдельные антигены.В случае, если человек переболел примерно год назад и титр антител у него невысок, то можно провести однократную вакцинацию, посоветовал Владислав Жемчугов."Если антитела есть, то есть человек переболел, то вакцинацию целесообразно делать однократно – если человек считает, что антител мало, и волнуется по этому поводу. Однократной вакцинации любой вакциной будет достаточно, чтобы активизировать клеточную память. Это если человек болел примерно год назад", – такое мнение высказал Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210305/koronavirus-1600112211.html

https://ria.ru/20210308/virus-1600387320.html

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владислав жемчугов, коронавирус covid-19, общество