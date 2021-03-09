https://ria.ru/20210309/ankara-1600490813.html

В Анкаре вынесли приговор по делу об убийстве Карлова

В Анкаре вынесли приговор по делу об убийстве Карлова

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям вынес приговор по делу об убийстве в 2016 году российского посла в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T16:41

2021-03-09T16:41

2021-03-09T20:51

андрей карлов

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АНКАРА, 9 мар — РИА Новости, Алена Палажченко. Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям вынес приговор по делу об убийстве в 2016 году российского посла в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Ранее с последним словом выступили 19 фигурантов, все они отказались признать свою вину и потребовали оправдания.Пятерых из 28 обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Троих из них признали непосредственно виновными в убийстве: экс-сотрудника турецкого Управления по информационным технологиям и связи Шахина Сёгюта (по версии следствия, он был куратором убийцы дипломата), а также бывших полицейских Ахмета Кылычарслана и Салиха Йылмаза. Пожизненно также осудили экс-сотрудника IT-управления Турции Хусейна Кётюдже и бывшего главу отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) Вехби Кюршада Акалына, и признали виновными в причастности к организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.Девять человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще пятерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.Защита намерена обжаловать приговоры, процедура может занять от трех до пяти лет, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых на условиях анонимности.Убийство КарловаАндрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По данным турецких властей, на посла напал сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности.Обвинения предъявили 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену. Он отвергает все обвинения. Как говорится в обвинительном заключении, убийство Карлова — это провокация с целью нанести ущерб турецко-российским отношениям.Суд по делу об убийстве российского посла начался 8 января 2019 года. Прокуратура Турции потребовала приговорить к пожизненному заключению восемь обвиняемых: Шахина Сёгута, Рамазана Юджеля, Ахмета Кылычарслана, Салиха Йылмаза, Хусейна Кётюдже, Вехби Кюршата Акалына, Хайреддина Айдынбаша и Мустафу Тимура Озкана.Пятерых обвиняемых — Хасана Тунджа, Айше Сегют, Каана Бюльбюля, Серджана Башара и Уфука Гюля — прокуратура потребовала приговорить к 15-летнему тюремному заключению, еще шестерых — Догукана Сейлемеза, Кадира Шамлы, Огузхана Озтюрка, Абдульсамета Кекеча, Сефа Курназа и Билаля Дерели — оправдать.

https://ria.ru/20210309/turtsiya-1600481600.html

https://ria.ru/20210222/napadeniya-1598588827.html

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андрей карлов, турция, анкара, в мире