Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210309/aktsii-1600507969.html
Акции Роснефти в очередной раз побили исторические максимумы стоимости
Акции Роснефти в очередной раз побили исторические максимумы стоимости
Во вторник в ходе торгов на рынке стоимость акций Роснефти в очередной раз побила исторические максимумы. На Московской бирже капитализация компании составила... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T18:07
2021-03-09T18:07
лондонская фондовая биржа
роснефть
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152134/24/1521342409_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_47acab10e5c523e65cffb2226c16ca34.jpg
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Во вторник в ходе торгов на рынке стоимость акций Роснефти в очередной раз побила исторические максимумы. На Московской бирже капитализация компании составила почти 6,2 триллиона рублей при рекордной цене бумаг в размере 581,45 рубля за штуку, следует из данных биржи.На Лондонской фондовой бирже (LSE) капитализация Роснефти впервые превысила 82 миллиарда долларов при стоимости GDR 7,78 доллара за штуку.Банк Morgan Stanley (MS) повысил целевую цену по Роснефти до $9,2/ГДР (на 31% - самое сильное повышение среди конкурентов). Рекомендация банка - "Покупать".Оценка подразумевает, что у акций компании есть еще высокий потенциал роста и целевая цена может быть вновь пересмотрена уже в ближайшее время. Ключевым фактором повышения стало изменение долгосрочных прогнозов цен на нефть (с 47,5 доллара до 50 долларов за баррель), среднесрочных прогнозов финансовых показателей компании (EBITDA, чистая прибыль и дивиденды), а также включение Восток Ойл в оценку Роснефти (+$1/ГДР).Банк повысил свои прогнозы по финансовым показателям Роснефти в 2021-2023 гг.: EBITDA +9-14%, чистая прибыль +19-25% – это выше, чем в среднем по сектору (EBITDA +5–9%, чистая прибыль +11–17%).Как отмечается в сообщении, Роснефть уже превзошла по динамике котировок всех своих конкурентов. Вместе с тем, банк полагает, что в краткосрочной перспективе даже с текущих уровней Компания может показать опережающую динамику роста по сравнению с Газпромом и Лукойлом. Сейчас при прогнозе цены Brent в 58 долларов за баррель, Роснефть предлагает дивидендную доходность в размере около 11% – это намного выше ее среднего исторического показателя в 7%, - отмечают аналитики банка.На текущий момент MS включил в целевую цену лишь часть стоимости Восток Ойл, что привело к росту целевой цены на 1 долл./ГДР. При полном включении NPV проекта Восток Ойл в оценку компании стоимость акций может повысится на 3,1 долл./ГДР, что составляет 70% капитализации Роснефти по состоянию на октябрь 2020 года, когда проект начал активно маркетироваться. При этом оценка сделана на относительно консервативных допущениях, в том числе основывается на прогнозе цен на нефть 50 долларов за баррель.
https://ria.ru/20210226/avtozapravki-1599142228.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152134/24/1521342409_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_f2a1cc7d330a5f5ecc87dfe2f700daf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лондонская фондовая биржа, роснефть, московская биржа

Акции Роснефти в очередной раз побили исторические максимумы стоимости

18:07 09.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть" на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Стенд компании Роснефть на Петербургском международном экономическом форуме 2018 - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Во вторник в ходе торгов на рынке стоимость акций Роснефти в очередной раз побила исторические максимумы. На Московской бирже капитализация компании составила почти 6,2 триллиона рублей при рекордной цене бумаг в размере 581,45 рубля за штуку, следует из данных биржи.
На Лондонской фондовой бирже (LSE) капитализация Роснефти впервые превысила 82 миллиарда долларов при стоимости GDR 7,78 доллара за штуку.
Банк Morgan Stanley (MS) повысил целевую цену по Роснефти до $9,2/ГДР (на 31% - самое сильное повышение среди конкурентов). Рекомендация банка - "Покупать".
Оценка подразумевает, что у акций компании есть еще высокий потенциал роста и целевая цена может быть вновь пересмотрена уже в ближайшее время. Ключевым фактором повышения стало изменение долгосрочных прогнозов цен на нефть (с 47,5 доллара до 50 долларов за баррель), среднесрочных прогнозов финансовых показателей компании (EBITDA, чистая прибыль и дивиденды), а также включение Восток Ойл в оценку Роснефти (+$1/ГДР).
Банк повысил свои прогнозы по финансовым показателям Роснефти в 2021-2023 гг.: EBITDA +9-14%, чистая прибыль +19-25% – это выше, чем в среднем по сектору (EBITDA +5–9%, чистая прибыль +11–17%).
Автозаправочная станция компании Роснефть в Москве - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 17:37
"Роснефть" планирует реконструировать сеть своих АЗС в Хабаровском крае
Как отмечается в сообщении, Роснефть уже превзошла по динамике котировок всех своих конкурентов. Вместе с тем, банк полагает, что в краткосрочной перспективе даже с текущих уровней Компания может показать опережающую динамику роста по сравнению с Газпромом и Лукойлом. Сейчас при прогнозе цены Brent в 58 долларов за баррель, Роснефть предлагает дивидендную доходность в размере около 11% – это намного выше ее среднего исторического показателя в 7%, - отмечают аналитики банка.
На текущий момент MS включил в целевую цену лишь часть стоимости Восток Ойл, что привело к росту целевой цены на 1 долл./ГДР. При полном включении NPV проекта Восток Ойл в оценку компании стоимость акций может повысится на 3,1 долл./ГДР, что составляет 70% капитализации Роснефти по состоянию на октябрь 2020 года, когда проект начал активно маркетироваться. При этом оценка сделана на относительно консервативных допущениях, в том числе основывается на прогнозе цен на нефть 50 долларов за баррель.
 
Лондонская фондовая биржаРоснефтьМосковская биржа
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Украинцев возмутили слова посла Израиля о стадионе имени Шухевича
04:35Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
04:23Украине предрекли деградацию главного национального достояния
04:14Израиль осудил решение присвоить стадиону в Тернополе имя Шухевича
03:51Маск объяснил, почему взорвался прототип корабля Starship
03:41Президент Гондураса заключил контракт на поставку "Спутника V"
03:37НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
03:33Исследование: вакцина Pfizer нейтрализует бразильский штамм COVID-19
03:11Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
03:03В "Росатоме" придумали ракету-ловушку для беспилотников
02:43В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
02:33Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
02:21Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
02:20Для съемок российского фильма в космосе отобраны 20 финалисток
02:20Байден забыл имя своего министра и название Пентагона
02:17Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
02:11Когда "сушка" организма во вред здоровью
01:51Латвия возобновит авиасообщение с Россией
01:49Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
01:33Умер народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий
Лента новостейМолния