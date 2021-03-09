https://ria.ru/20210309/aktsii-1600507969.html

Акции Роснефти в очередной раз побили исторические максимумы стоимости

Акции Роснефти в очередной раз побили исторические максимумы стоимости

Во вторник в ходе торгов на рынке стоимость акций Роснефти в очередной раз побила исторические максимумы. На Московской бирже капитализация компании составила... РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T18:07

2021-03-09T18:07

2021-03-09T18:07

лондонская фондовая биржа

роснефть

московская биржа

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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Во вторник в ходе торгов на рынке стоимость акций Роснефти в очередной раз побила исторические максимумы. На Московской бирже капитализация компании составила почти 6,2 триллиона рублей при рекордной цене бумаг в размере 581,45 рубля за штуку, следует из данных биржи.На Лондонской фондовой бирже (LSE) капитализация Роснефти впервые превысила 82 миллиарда долларов при стоимости GDR 7,78 доллара за штуку.Банк Morgan Stanley (MS) повысил целевую цену по Роснефти до $9,2/ГДР (на 31% - самое сильное повышение среди конкурентов). Рекомендация банка - "Покупать".Оценка подразумевает, что у акций компании есть еще высокий потенциал роста и целевая цена может быть вновь пересмотрена уже в ближайшее время. Ключевым фактором повышения стало изменение долгосрочных прогнозов цен на нефть (с 47,5 доллара до 50 долларов за баррель), среднесрочных прогнозов финансовых показателей компании (EBITDA, чистая прибыль и дивиденды), а также включение Восток Ойл в оценку Роснефти (+$1/ГДР).Банк повысил свои прогнозы по финансовым показателям Роснефти в 2021-2023 гг.: EBITDA +9-14%, чистая прибыль +19-25% – это выше, чем в среднем по сектору (EBITDA +5–9%, чистая прибыль +11–17%).Как отмечается в сообщении, Роснефть уже превзошла по динамике котировок всех своих конкурентов. Вместе с тем, банк полагает, что в краткосрочной перспективе даже с текущих уровней Компания может показать опережающую динамику роста по сравнению с Газпромом и Лукойлом. Сейчас при прогнозе цены Brent в 58 долларов за баррель, Роснефть предлагает дивидендную доходность в размере около 11% – это намного выше ее среднего исторического показателя в 7%, - отмечают аналитики банка.На текущий момент MS включил в целевую цену лишь часть стоимости Восток Ойл, что привело к росту целевой цены на 1 долл./ГДР. При полном включении NPV проекта Восток Ойл в оценку компании стоимость акций может повысится на 3,1 долл./ГДР, что составляет 70% капитализации Роснефти по состоянию на октябрь 2020 года, когда проект начал активно маркетироваться. При этом оценка сделана на относительно консервативных допущениях, в том числе основывается на прогнозе цен на нефть 50 долларов за баррель.

https://ria.ru/20210226/avtozapravki-1599142228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лондонская фондовая биржа, роснефть, московская биржа