https://ria.ru/20210308/zhenschiny-1600325835.html
Исследование показало, в каких сферах россиянки чаще создают свой бизнес
Исследование показало, в каких сферах россиянки чаще создают свой бизнес
Российские женщины чаще всего открывают свое дело в сферах красоты и здоровья, маркетинга, спорта, а также консалтинга, выяснили образовательная компания "Like... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T09:07
2021-03-08T09:07
2021-03-08T09:07
женщины
международный женский день
общество
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские женщины чаще всего открывают свое дело в сферах красоты и здоровья, маркетинга, спорта, а также консалтинга, выяснили образовательная компания "Like Центр" и образовательная платформа GeekBrains, исследование которых есть в распоряжении РИА Новости.В частности, "Like Центр" проанализировал результаты 3,8 тысячи выпускников, завершивших обучение в предыдущий год."Выяснилось, что при выборе сферы бизнеса женщины отдают предпочтение красоте и здоровью, маркетингу, спорту, а также консалтингу и услугам для бизнеса. 78% проектов в бьюти-сфере были запущены женщинами, сфере маркетинга - 67%. Реже всего женщины выбирают производственные бизнесы, общепит и строительство", - рассказали исследователи.В целом женщины интересуются темой предпринимательства в равной степени с мужчинами, прокомментировал глава "Like Центра" Василий Алексеев.В профессиях же, по статистике GeekBrains, собранной на основе данных 45 тысяч студентов, женщины отдают предпочтение маркетингу и дизайну. Кроме того, очень многие женщины интересуются редактурой и копирайтингом. Чаще мужчин женщины выбирают факультеты и профессии, которые связаны с HR-направлением.В то же время женщины реже обучаются программированию: среди студентов специальностей этого направления только 20% приходится на прекрасную половину. Но если женщины все-таки связывают свою будущую профессию с программированием, то выбирают системную и бизнес-аналитику, а также тестирование, составляя практически равную по численности конкуренцию мужчинам.
https://ria.ru/20210308/karera-1600324211.html
https://ria.ru/20210308/podrabotka-1600322266.html
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женщины, международный женский день, общество
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости.
Российские женщины
чаще всего открывают свое дело в сферах красоты и здоровья, маркетинга, спорта, а также консалтинга, выяснили образовательная компания "Like Центр" и образовательная платформа GeekBrains, исследование которых есть в распоряжении РИА Новости.
В частности, "Like Центр" проанализировал результаты 3,8 тысячи выпускников, завершивших обучение в предыдущий год.
"Выяснилось, что при выборе сферы бизнеса женщины отдают предпочтение красоте и здоровью, маркетингу, спорту, а также консалтингу и услугам для бизнеса. 78% проектов в бьюти-сфере были запущены женщинами, сфере маркетинга - 67%. Реже всего женщины выбирают производственные бизнесы, общепит и строительство", - рассказали исследователи.
В целом женщины интересуются темой предпринимательства в равной степени с мужчинами, прокомментировал глава "Like Центра" Василий Алексеев.
В профессиях же, по статистике GeekBrains, собранной на основе данных 45 тысяч студентов, женщины отдают предпочтение маркетингу и дизайну. Кроме того, очень многие женщины интересуются редактурой и копирайтингом. Чаще мужчин женщины выбирают факультеты и профессии, которые связаны с HR-направлением.
В то же время женщины реже обучаются программированию: среди студентов специальностей этого направления только 20% приходится на прекрасную половину. Но если женщины все-таки связывают свою будущую профессию с программированием, то выбирают системную и бизнес-аналитику, а также тестирование, составляя практически равную по численности конкуренцию мужчинам.