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Захарова раскритиковала поведение западных интернет-гигантов
Захарова раскритиковала поведение западных интернет-гигантов
Крупнейшие западные IT-компании игнорируют российское законодательство; проблема проявилась особенно ярко в прошлом году, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T11:01
2021-03-08T12:44
франция
австралия
россия
мария захарова
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Крупнейшие западные IT-компании игнорируют российское законодательство; проблема проявилась особенно ярко в прошлом году, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она напомнила, что эти компании "иногда и штрафы полностью игнорируют", что представитель ведомства сочла недопустимым. По словам Захаровой, проблема касается не только России."Что касается блокировки американских политиков, то мне кажется, это шокировало весь мир. Потому что, с одной стороны, Соединенные Штаты Америки практически молились на свободу слова. &lt;...&gt; А с другой стороны, вдруг взяли и отключили президента Соединенных Штатов Америки, его аккаунты от интернет-платформ, социальных сетей. Это было беспрецедентно", — добавила представитель ведомства.Ранее Facebook заблокировал материалы российских СМИ об операции ФСБ в Воронеже, во время которой силовики задержали сторонников украинских неонацистов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение модераторов этой соцсети нарушает право россиян на распространение и получение информации. По его словам, со стороны Facebook такое происходит не впервые, ранее так же поступали Instagram и Twitter. Так, по данным Роскомнадзора, администрация Twitter с 2017 года не удалила около трех тысяч запрещенных материалов, среди которых твиты с призывами к суициду, порнографические изображения несовершеннолетних, а также материалы о способах совершения самоубийств и изготовления наркотиков.В то же время Twitter регулярно блокирует аккаунты в соцсети по своему усмотрению. Ранее в официальном блоге сервиса появилось сообщение о выявлении и удалении сотни учетных записей, доступ к которым ограничили из-за "ведения пророссийской пропаганды" и "подрыва веры в стабильность альянса НАТО".Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов и разъяснить причины блокировки. Член Общественной палаты Екатерина Мизулина призвала ведомство бороться с соцсетью "техническими средствами".Читайте полное текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210308/khinshteyn-1600335658.html
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франция, австралия, россия, мария захарова

Захарова раскритиковала поведение западных интернет-гигантов

11:01 08.03.2021 (обновлено: 12:44 08.03.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Крупнейшие западные IT-компании игнорируют российское законодательство; проблема проявилась особенно ярко в прошлом году, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Казалось бы, интернет — общее пространство. Но мы видим, насколько себя ведут вне правовых рамок, если говорить о юрисдикции нашей страны, нашей законодательной базе, те самые компании, которых вы называете интернет-гигантами", — сказала Захарова в интервью РИА Новости.
Она напомнила, что эти компании "иногда и штрафы полностью игнорируют", что представитель ведомства сочла недопустимым. По словам Захаровой, проблема касается не только России.
"Что касается блокировки американских политиков, то мне кажется, это шокировало весь мир. Потому что, с одной стороны, Соединенные Штаты Америки практически молились на свободу слова. <...> А с другой стороны, вдруг взяли и отключили президента Соединенных Штатов Америки, его аккаунты от интернет-платформ, социальных сетей. Это было беспрецедентно", — добавила представитель ведомства.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
11:09
Хинштейн осудил блокировку материалов в соцсетях по политическим мотивам
Ранее Facebook заблокировал материалы российских СМИ об операции ФСБ в Воронеже, во время которой силовики задержали сторонников украинских неонацистов.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение модераторов этой соцсети нарушает право россиян на распространение и получение информации. По его словам, со стороны Facebook такое происходит не впервые, ранее так же поступали Instagram и Twitter.
Так, по данным Роскомнадзора, администрация Twitter с 2017 года не удалила около трех тысяч запрещенных материалов, среди которых твиты с призывами к суициду, порнографические изображения несовершеннолетних, а также материалы о способах совершения самоубийств и изготовления наркотиков.
В то же время Twitter регулярно блокирует аккаунты в соцсети по своему усмотрению. Ранее в официальном блоге сервиса появилось сообщение о выявлении и удалении сотни учетных записей, доступ к которым ограничили из-за "ведения пророссийской пропаганды" и "подрыва веры в стабильность альянса НАТО".
Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов и разъяснить причины блокировки. Член Общественной палаты Екатерина Мизулина призвала ведомство бороться с соцсетью "техническими средствами".
Читайте полное текст интервью >>>
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
10:21
Володин: поведение IT-компаний обсудят на международных встречах
 
ФранцияАвстралияРоссияМария Захарова
 
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