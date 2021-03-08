Захарова раскритиковала поведение западных интернет-гигантов
11:01 08.03.2021 (обновлено: 12:44 08.03.2021)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Крупнейшие западные IT-компании игнорируют российское законодательство; проблема проявилась особенно ярко в прошлом году, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Казалось бы, интернет — общее пространство. Но мы видим, насколько себя ведут вне правовых рамок, если говорить о юрисдикции нашей страны, нашей законодательной базе, те самые компании, которых вы называете интернет-гигантами", — сказала Захарова в интервью РИА Новости.
Она напомнила, что эти компании "иногда и штрафы полностью игнорируют", что представитель ведомства сочла недопустимым. По словам Захаровой, проблема касается не только России.
"Что касается блокировки американских политиков, то мне кажется, это шокировало весь мир. Потому что, с одной стороны, Соединенные Штаты Америки практически молились на свободу слова. <...> А с другой стороны, вдруг взяли и отключили президента Соединенных Штатов Америки, его аккаунты от интернет-платформ, социальных сетей. Это было беспрецедентно", — добавила представитель ведомства.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение модераторов этой соцсети нарушает право россиян на распространение и получение информации. По его словам, со стороны Facebook такое происходит не впервые, ранее так же поступали Instagram и Twitter.
Так, по данным Роскомнадзора, администрация Twitter с 2017 года не удалила около трех тысяч запрещенных материалов, среди которых твиты с призывами к суициду, порнографические изображения несовершеннолетних, а также материалы о способах совершения самоубийств и изготовления наркотиков.
В то же время Twitter регулярно блокирует аккаунты в соцсети по своему усмотрению. Ранее в официальном блоге сервиса появилось сообщение о выявлении и удалении сотни учетных записей, доступ к которым ограничили из-за "ведения пророссийской пропаганды" и "подрыва веры в стабильность альянса НАТО".
Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов и разъяснить причины блокировки. Член Общественной палаты Екатерина Мизулина призвала ведомство бороться с соцсетью "техническими средствами".