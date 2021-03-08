https://ria.ru/20210308/zakharova-1600335087.html

Захарова раскритиковала поведение западных интернет-гигантов

Захарова раскритиковала поведение западных интернет-гигантов

Крупнейшие западные IT-компании игнорируют российское законодательство; проблема проявилась особенно ярко в прошлом году, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T11:01

2021-03-08T11:01

2021-03-08T12:44

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австралия

россия

мария захарова

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Крупнейшие западные IT-компании игнорируют российское законодательство; проблема проявилась особенно ярко в прошлом году, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она напомнила, что эти компании "иногда и штрафы полностью игнорируют", что представитель ведомства сочла недопустимым. По словам Захаровой, проблема касается не только России."Что касается блокировки американских политиков, то мне кажется, это шокировало весь мир. Потому что, с одной стороны, Соединенные Штаты Америки практически молились на свободу слова. <...> А с другой стороны, вдруг взяли и отключили президента Соединенных Штатов Америки, его аккаунты от интернет-платформ, социальных сетей. Это было беспрецедентно", — добавила представитель ведомства.Ранее Facebook заблокировал материалы российских СМИ об операции ФСБ в Воронеже, во время которой силовики задержали сторонников украинских неонацистов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение модераторов этой соцсети нарушает право россиян на распространение и получение информации. По его словам, со стороны Facebook такое происходит не впервые, ранее так же поступали Instagram и Twitter. Так, по данным Роскомнадзора, администрация Twitter с 2017 года не удалила около трех тысяч запрещенных материалов, среди которых твиты с призывами к суициду, порнографические изображения несовершеннолетних, а также материалы о способах совершения самоубийств и изготовления наркотиков.В то же время Twitter регулярно блокирует аккаунты в соцсети по своему усмотрению. Ранее в официальном блоге сервиса появилось сообщение о выявлении и удалении сотни учетных записей, доступ к которым ограничили из-за "ведения пророссийской пропаганды" и "подрыва веры в стабильность альянса НАТО".Роскомнадзор потребовал от Twitter предоставить списки заблокированных аккаунтов и разъяснить причины блокировки. Член Общественной палаты Екатерина Мизулина призвала ведомство бороться с соцсетью "техническими средствами".Читайте полное текст интервью >>>

https://ria.ru/20210308/khinshteyn-1600335658.html

https://ria.ru/20210308/volodin-1600330840.html

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франция, австралия, россия, мария захарова