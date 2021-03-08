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Вассерман хочет участвовать в выборах в Госдуму
Вассерман хочет участвовать в выборах в Госдуму
Журналист, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман сообщил РИА Новости, что рассматривает возможность участия в предстоящих выборах в Госдуму. РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-08T19:21
2021-03-08T23:09
справедливая россия
госдума рф
анатолий вассерман
политика
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Журналист, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман сообщил РИА Новости, что рассматривает возможность участия в предстоящих выборах в Госдуму."Я действительно об этом думаю, но до выборов еще достаточно много времени, чтобы мне было над чем подумать. &lt;...&gt; До начала избирательной кампании еще больше трех месяцев, так что есть время задать себе немало вопросов, и есть время ответить на эти вопросы", — сообщил Вассерман агентству.По словам журналиста, переговоры "на уровне неформальных знакомств" он вел с несколькими партиями. "Проще всего" Вассерману было бы баллотироваться от "Справедливой России", хотя во время кампании 2016 года у него были расхождения с партией по некоторым вопросам."Справедливая Россия" пока не сформировала свою предвыборную программу, поэтому я теоретически не исключаю, что у меня с ней окажутся какие-то различия, и в этом случае я, естественно, не смогу баллотироваться от этой партии. Хотя весьма вероятно, что я буду баллотироваться от нее, но пока это не гарантированно", — заявил он.Однако "существует вероятность, что это еще не раз изменится", заключил Вассерман.
https://radiosputnik.ria.ru/20210202/vasserman-1595698552.html
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справедливая россия, госдума рф, анатолий вассерман, политика

Вассерман хочет участвовать в выборах в Госдуму

19:21 08.03.2021 (обновлено: 23:09 08.03.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАнатолий Вассерман на фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 16 октября 2017
Анатолий Вассерман на фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 16 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Журналист, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман сообщил РИА Новости, что рассматривает возможность участия в предстоящих выборах в Госдуму.
"Я действительно об этом думаю, но до выборов еще достаточно много времени, чтобы мне было над чем подумать. <...> До начала избирательной кампании еще больше трех месяцев, так что есть время задать себе немало вопросов, и есть время ответить на эти вопросы", — сообщил Вассерман агентству.
Журналист Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 16:12
"Мины замедленного действия". Вассерман о незаконных акциях в РФ
По словам журналиста, переговоры "на уровне неформальных знакомств" он вел с несколькими партиями. "Проще всего" Вассерману было бы баллотироваться от "Справедливой России", хотя во время кампании 2016 года у него были расхождения с партией по некоторым вопросам.
"Справедливая Россия" пока не сформировала свою предвыборную программу, поэтому я теоретически не исключаю, что у меня с ней окажутся какие-то различия, и в этом случае я, естественно, не смогу баллотироваться от этой партии. Хотя весьма вероятно, что я буду баллотироваться от нее, но пока это не гарантированно", — заявил он.
Однако "существует вероятность, что это еще не раз изменится", заключил Вассерман.
Музыкант Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
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"Мне лень." Шнуров не намерен участвовать в выборах в Госдуму
 
Справедливая РоссияГосдума РФАнатолий ВассерманПолитика
 
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