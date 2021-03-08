https://ria.ru/20210308/vasserman-1600373818.html

Вассерман хочет участвовать в выборах в Госдуму

Вассерман хочет участвовать в выборах в Госдуму

Журналист, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман сообщил РИА Новости, что рассматривает возможность участия в предстоящих выборах в Госдуму. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-08T19:21

2021-03-08T19:21

2021-03-08T23:09

справедливая россия

госдума рф

анатолий вассерман

политика

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Журналист, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман сообщил РИА Новости, что рассматривает возможность участия в предстоящих выборах в Госдуму."Я действительно об этом думаю, но до выборов еще достаточно много времени, чтобы мне было над чем подумать. <...> До начала избирательной кампании еще больше трех месяцев, так что есть время задать себе немало вопросов, и есть время ответить на эти вопросы", — сообщил Вассерман агентству.По словам журналиста, переговоры "на уровне неформальных знакомств" он вел с несколькими партиями. "Проще всего" Вассерману было бы баллотироваться от "Справедливой России", хотя во время кампании 2016 года у него были расхождения с партией по некоторым вопросам."Справедливая Россия" пока не сформировала свою предвыборную программу, поэтому я теоретически не исключаю, что у меня с ней окажутся какие-то различия, и в этом случае я, естественно, не смогу баллотироваться от этой партии. Хотя весьма вероятно, что я буду баллотироваться от нее, но пока это не гарантированно", — заявил он.Однако "существует вероятность, что это еще не раз изменится", заключил Вассерман.

https://radiosputnik.ria.ru/20210202/vasserman-1595698552.html

https://ria.ru/20201027/shnurov-1581799760.html

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2021

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справедливая россия, госдума рф, анатолий вассерман, политика